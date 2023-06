Eduardo Méndez habló sobre las apuestas de Santa Fe con Hubert Bodhert

Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe. Foto: Óscar Pérez

El presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, estuvo en una entrevista con Caracol Radio hablando de la apuesta del equipo con la llegada de Hubert Bodhert como técnico, de la final de la Liga Femenina y de la vez en que intentó traer a Alberto Gamero, entrenador de Millonarios, para dirigir al equipo antes de la pandemia.

Méndez, que presentó el pasado domingo a Hubert Bodhert como nuevo técnico de Santa Fe en el juego de ida de la final de la Liga Femenina contra América -las leonas ganaron por 2-0-, dijo que: “Trataré de hacer un proceso. Con Harold (Rivera), no se dieron los resultados y hoy el profe comienza a laborar, dándole libertad a Bedoya para que dirija ante Goiás y esperando que nos dé una victoria. Creemos en Bodhert, sabemos que es un técnico que es de proceso y tiene la oportunidad de salir adelante con un equipo importante y grande del país”.

Sobre el seguimiento a Bodhert, que viene de una gran campaña con Alianza Petrolera, y de la vez en que intentó contratar a Gamero, Méndez aseguró: “Nosotros habíamos visto a Bodhert en años pasados y le habíamos apostado a otros proyectos, que era con Harold en este año y no se dio, la oposición fue grande contra él y desafortunadamente no se dio. Cambiamos nuestra historia y no logramos hacer lo que Gustavo (Serpa) hizo cuando llamó a Gamero, eran épocas diferentes. Teníamos charlado a Gamero pero tocó traer a Harold. Incluso la misma solicitud de Gamero que había arreglado y teníamos todo para que llegar a en enero de 2020 pero la historia cambió, Gamero va a Millonarios, llega la pandemia y esa pandemia les dio la oportunidad de sacar jugadores porque no tenían la premura de nosotros, teníamos riesgos de perder la categoría y no pudimos apostar por un proceso que Gamero desarrolló bien”.

Sobre los refuerzos para la próxima temporada, el dirigente cardenal comentó: “El profesor hizo unas peticiones: Manjarrés es jugador de Alianza y pertenece al Junior, me dijeron que era del Barranquilla y era diferente y hay unas clausulas. Estamos tratando de traer los refuerzos que él quiere y revisar puesto por puesto”. Y también se refirió a la contratación de Antony Silva, guardameta de 39 años con pasado en Tolima. “Antony ha demostrado, está vigente, ha desarrollado una carrera importante, es arquero de selección y tiene la experiencia para brindarle la seguridad al arco de Santa Fe”.

Con respecto a la final de la Liga Femenina, que se definirá el viernes a las 8:00 p.m., en el estadio Pascual Guerrero, Méndez concluyó: “Esperamos que el viernes se repita en Cali, que no haya problemas y la gente esté contenta. Cualquiera de los dos equipos que ganen, ojalá seamos nosotros, vamos a ser el equipo con más títulos ganados. Nosotros completaríamos tres y pasaríamos liderar la tabla en cuanto a estrellas ganadas”.

