El adiós de Leandro Castellanos: tapó el hueco e hizo historia en Santa Fe

Leandro Castellanos, el mejor de la victoria de Santa Fe. Foto: Crédito: Dimayor

Aunque fue presentado e inscrito con el resto de la plantilla para este primer semestre, el mismo Leandro Castellanos, capitán y estandarte en los últimos años de Santa Fe, anunció que se retira del ejercicio profesional del fútbol, a sus 38 años.

Los arcos del estadio El Campín pierden a un guardián constante en los últimos ocho años y la camiseta 22 de la plantilla del conjunto cardenal queda vacante. Al igual que en 2015, cuando llegó junto a Miguel Ángel Borja para cerrar el mercado de pases del equipo, enero fue el mes escogido para despedirse.

En ese entonces, Castellanos llegó con un trajín a cuestas. Tenía 30 años, la mitad de los cuales ya los había pasado bajo un arco (debutó en el 2000 con el Cúcuta Deportivo). La situación en el arco de Santa Fe no era idónea, pues dos semanas antes, en medio de la celebración del título que ganó el equipo contra Independiente Medellín en diciembre de 2014, Camilo Vargas, jugador de la cantera que con 25 años ya era capitán del equipo e iba en camino a convertirse en ídolo, salió por la puerta de atrás, completamente enemistado con la hinchada, con rumbo a Atlético Nacional.

Era una situación incómoda, con un ambiente de resentimiento, y sobre Castellanos y Róbinson Rufay Zapata —veterano de mil batallas— recaía la responsabilidad de mantener el arco en ceros. Como dice el Grupo Niche, “por supuesto, tienes que sustituir” y tapar el hueco.

Entre los dos, que sumaban 67 años en 2015 (Zapata con 37 y Leandro con 30), despejaron cualquier duda y hasta diciembre de 2016 se encargaron, en conjunto, de darle un cierre magistral a una época de títulos y gloria para Santa Fe.

Ambos se turnaron el arco durante esos dos años y ganaron una Liga, dos Superligas, una Copa Sudamericana y una Copa Suruga Bank. A Róbinson la edad le fue pesando y Leandro se encauzó en un pico de forma excepcional. Tanto, que hizo parte de varias convocatorias de José Néstor Pékerman con la selección de Colombia en el camino al Mundial de Rusia 2018, llegando a tapar en partidos amistosos en 2017. Show de atajadas, triple atajada, frases que se volvieron costumbre en los últimos ocho años en los que la seguridad de tener a Castellanos en el arco fue la última certeza para el club.

Terminó la presidencia de César Pastrana en 2018, quien trajo al golero proveniente del Medellín, y entre una gestión discreta de Juan Andrés Carreño y la llegada de Eduardo Méndez para reencauzar financieramente al equipo del 2019 a la fecha, han pasado 12 técnicos por el banquillo de Santa Fe desde la llegada de Castellanos y no hubo uno que no contara con él. “Uno da el máximo por estar en la cancha y las lesiones a veces cobran; ese es el caso de Leandro. No tengo queja con usted, le agradezco por el aporte durante el tiempo que estuvimos juntos. Como técnico, uno siempre quiere estar rodeado de los mejores. Hoy se me va uno de los mejores”, le dijo Hárold Rivera, DT del equipo, quien estuvo junto a él en la rueda de prensa donde dio el anuncio.

Según el portal Transfermarkt, de 271 partidos de Castellanos con el equipo, en 121 mantuvo el arco en ceros, una muestra clara de la seguridad que brindó mientras las lesiones no lo asediaron. Al igual que a Rufay, los años comenzaron a pesarle y no es un tema nuevo que Santa Fe tenga que pensar en un remplazo para Castellanos, aunque esta vez sea definitivo. Por las lesiones también estuvo fuera de las canchas por más de 300 días, sufriendo lesiones en el tendón de Aquiles y traumas cervicales, entre otras dolencias. “Fueron años donde aparecieron lesiones y pudimos sortearlas en momentos en los que el cuerpo no quería responder. Ese es el meollo de la situación, mi cuerpo está lacerado”, dijo Castellanos en su despedida.

En 2019 una lesión de Leandro puso en aprietos a Hárold Rivera, pues entre el recién llegado Geovanni Banguera y Diego Martínez no dieron la talla para suplirlo. Una situación similar a la que vivió Alfredo Arias, técnico del equipo en 2022, con la diferencia de que José Silva pudo amortiguar la ausencia de Castellanos al punto de ser hoy el titular del equipo.

Con una mejor suerte para las lesiones, Castellanos podría seguir en activo como lo está Sebastián Viera, quien siendo un año mayor que él (39 años), es una pieza indiscutible en el Júnior de Barranquilla. De esa época de gloria muchos ya se fueron y otros han vuelto, como Wilson Morelo y más recientemente Juan Daniel Roa.

Pudo ser que por haber llegado ya con 30 años o porque encontró su lugar en el mundo, pero Leandro nunca estuvo en duda. Ya había manifestado su deseo de retirarse con esa camiseta y ayer lo hizo realidad. Se cierra un capítulo lleno de constancia y se despide uno de los grandes referentes de Santa Fe en la última década. “Hace ocho años llegué como futbolista y me voy como hincha. Gracias, león”, dijo con un nudo en la garganta.

