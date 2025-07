El plan de Santa Fe para retener a Hugo Rodallega tras la décima: ¿se retira o no?

Hugo Rodallega, el capitán de Santa Fe. Foto: El Espectador - José Vargas

Tras ser el héroe de la décima estrella de Independiente Santa Fe, Hugo Rodallega dejó en el aire la posibilidad de retirarse del fútbol.

“Este viejito se les va campeón”, dijo en medio de la celebración, luego de marcar el gol definitivo en la final contra Medellín. Aunque también aclaró que no lo tenía claro: “Les dije que si éramos campeones, quizás era el momento de retirarme. Pero ya algunos me han dicho que no, que viene la Libertadores. Vamos a ver qué pasa”.

Se queda “hasta diciembre”, Mendez sobre Rodallega

Sin embargo, desde la dirigencia del club hay claridad sobre su futuro inmediato. Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, aseguró que Rodallega continuará en el equipo, al menos hasta fin de año. “Él se queda mínimo hasta diciembre y ya tiene un compromiso conmigo”, declaró en diálogo con Caracol Radio.

Incluso fue más allá: “Somos amigos y él ya sabe que tiene que terminar acá”. El deseo del club es claro: retener al goleador y referente el mayor tiempo posible, aunque la decisión final no depende del león.

El plan de Santa Fe para no dejar ir a Rodallega

Por ahora, Santa Fe trabaja con la idea de mantener la base del equipo campeón, con Rodallega como líder dentro y fuera del campo. El plan del club es aprovechar la breve pausa de mitad de año para evaluar su estado físico, darle manejo en el calendario local y proyectarlo hacia los retos de 2026, donde ya está asegurada la participación en la Copa Libertadores. “Ya hablé con el técnico, acá no se puede parar, toca empezar a mirar las cosas y analizarlas muy bien”, dijo Mendez.

Todo dependerá de cómo se desarrolle el segundo semestre, pero si Rodallega se mantiene vigente, la idea es que juegue el torneo continental en 2026 con la camiseta cardenal.

Aunque el retiro fue una posibilidad mencionada en caliente, la sensación en el entorno del club es que aún queda Rodallega para rato. Su vigencia, sus números —máximo goleador del torneo con 16 tantos— y su ascendencia sobre el grupo lo convierten en una pieza clave del proyecto deportivo.

