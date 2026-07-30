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El rugido del León busca cruzar la frontera: Santa Fe vs. Caracas, Copa Sudamericana

En entrevista con El Espectador, Leyvin Balanta, campeón de la Copa Sudamericana 2015 con Independiente Santa Fe, recordó el histórico gol que marcó en Avellaneda y analizó la serie que el conjunto cardenal disputa por un lugar en los octavos de final del torneo continental.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
30 de julio de 2026 - 01:00 p. m.
Jugadores de Independiente Santa Fe cantando el himno de Colombia en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá antes del partido frente a Caracas por los playoffs de la Copa Sudamericana.
Jugadores de Independiente Santa Fe cantando el himno de Colombia en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá antes del partido frente a Caracas por los playoffs de la Copa Sudamericana.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Balanta recibe el balón por la banda izquierda. Lo baja con el pecho, espera y se toma uno o dos segundos antes de actuar. Entonces aparece un jugador de Independiente de Avellaneda para presionarlo. Apenas el rival se acerca, Balanta, con el impulso de un carro de carreras, se lanza en velocidad: envía el esférico hacia adelante y continúa su carrera en línea recta, realizando el famoso “ocho”. Le gana en potencia a su marcador y se aproxima al área. Conduce un par de veces más, aunque el ángulo para rematar parece agotarse....

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

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