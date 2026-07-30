El rugido del León busca cruzar la frontera: Santa Fe vs. Caracas, Copa Sudamericana

Jugadores de Independiente Santa Fe cantando el himno de Colombia en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá antes del partido frente a Caracas por los playoffs de la Copa Sudamericana. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Balanta recibe el balón por la banda izquierda. Lo baja con el pecho, espera y se toma uno o dos segundos antes de actuar. Entonces aparece un jugador de Independiente de Avellaneda para presionarlo. Apenas el rival se acerca, Balanta, con el impulso de un carro de carreras, se lanza en velocidad: envía el esférico hacia adelante y continúa su carrera en línea recta, realizando el famoso “ocho”. Le gana en potencia a su marcador y se aproxima al área. Conduce un par de veces más, aunque el ángulo para rematar parece agotarse....