El rugido del León busca cruzar la frontera: Santa Fe vs. Caracas, Copa Sudamericana

Jugadores de Independiente Santa Fe cantando el himno de Colombia en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá antes del partido frente a Caracas por los playoffs de la Copa Sudamericana.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Balanta recibe el balón por la banda izquierda. Lo baja con el pecho, espera y se toma uno o dos segundos antes de actuar. Entonces aparece un jugador de Independiente de Avellaneda para presionarlo. Apenas el rival se acerca, Balanta, con el impulso de un carro de carreras, se lanza en velocidad: envía el esférico hacia adelante y continúa su carrera en línea recta, realizando el famoso “ocho”. Le gana en potencia a su marcador y se aproxima al área. Conduce un par de veces más, aunque el ángulo para rematar parece agotarse....
Por Diego Alejandro Daza Gómez
Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com
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