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“Ellos eran los favoritos”: Pablo Repetto tras la victoria de Santa Fe sobre River Plate

El león eliminó a un gigante del continente y el técnico cardenal explicó cómo su equipo logró resistir, mantenerse en partido y terminar celebrando una clasificación histórica.

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Daniel Bello
Daniel Bello
27 de agosto de 2026 - 12:06 p. m.
Pablo Repetto, técnico cardenal. durante el partido entre River Plate y Santa Fe disputado en el Monumental de Buenos Aires.
Pablo Repetto, técnico cardenal. durante el partido entre River Plate y Santa Fe disputado en el Monumental de Buenos Aires.
Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni
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Santa Fe hizo historia este miércoles en el Monumental de Buenos Aires al eliminar a River Plate y clasificarse a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El cuadro cardenal igualó 1-1 en territorio argentino y luego se impuso 8-7 en los penaltis, ante uno de los grandes del continente.

Tras el compromiso habló Pablo Repetto, técnico uruguayo y timonel del onceno cardenal, quien analizó una clasificación conseguida en una noche de máxima exigencia. El entrenador destacó el trabajo de sus dirigidos para mantenerse en partido. Quien no compareció ante los medios fue Eduardo “Chacho” Coudet, estratega de River.

“Sabíamos que iba a ser así. Ellos eran los favoritos por muchas cosas. Hoy que estábamos cero a cero, jugábamos en su cancha, con su gente. Yo creo que lo importante y el mérito estuvo en trabajar el partido”, afirmó Repetto en rueda de prensa después de la clasificación del equipo bogotano.

River tuvo el control de varios pasajes del encuentro y logró romper el cero en la serie al comienzo del segundo tiempo por medio de Sebastián Driussi. Santa Fe, sin embargo, resistió los momentos de mayor presión, mantuvo una diferencia mínima en el marcador y encontró la oportunidad para volver a igualar la serie.

“Sabíamos que por momentos íbamos a tener que defender cerca de nuestro arco, que nos íbamos a sacar alguna transición, pero nos iba a costar. También sabíamos que, mientras nosotros pudiéramos estar en partido, siempre íbamos a tener chance, como pasó”, explicó el entrenador uruguayo.

Esa posibilidad llegó a diez minutos del final, cuando Franco Fagúndez convirtió desde el punto penalti para establecer el 1-1. El empate llevó la definición a los lanzamientos desde los doce pasos, después de una serie en la que Santa Fe soportó la presión de jugar como visitante en el Monumental.

“Habíamos perdido una tanda de penales para acceder a la final [de la liga colombiana]. El club había perdido también antes. Y a mí me ha tocado perder dos finales en tanda de penales. Esta vez creo que la suerte estuvo de nuestro lado, merecido por el esfuerzo, porque peleamos, porque quisimos”.

El próximo desafío de Santa Fe será Vasco da Gama, equipo que eliminó a Olimpia de Paraguay y será su rival en los cuartos de final. El conjunto brasileño llegará a la serie como un nuevo reto para los bogotanos, que buscarán prolongar su recorrido en la Copa Sudamericana después de superar a River.

“Ahora tenemos otra serie con Vasco. También van a ser favoritos ellos, no tanto que sea como River, pero confiamos que podemos y vamos a pelear”, aseguró Repetto, quien ya puso la mirada en la próxima eliminatoria del cuadro cardenal en este certamen continental.

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Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

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