En fotos: la victoria 2-0 de Independiente Santa frente a Caracas en la Copa Sudamericana

Independiente Santa Fe regresó a los partidos oficiales después del Mundial 2026 con una victoria por dos goles frente a Caracas. El partido de ida por los playoffs de la Copa Sudamericana en El Campín se abrió al minuto 30 con un gol de gran factura del goleador y capitán del equipo, Hugo Rodallega.

Aunque la mayoría del tiempo de juego pasó entre la imposibilidad de Caracas de atacar y la poca creatividad ofensiva de Santa Fe, Franco Fagúndez entró en el momento justo para poner el 2-0 en el tablero en el 84′. Ahora la vuelta será en el estadio Metropolitano de Lara en Venezuela la semana que viene.

Siga a la nueva version digital de la sección deportiva de El Espectador. Foto: El Espectador

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador