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En fotos: la victoria 2-0 de Independiente Santa frente a Caracas en la Copa Sudamericana

El conjunto cardenal produjo poco, pero fue efectivo y comenzó con el pie derecho su camino en la ‘Otra Mitad de la Gloria’.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
24 de julio de 2026 - 04:02 a. m.
Jugadores de Independiente Santa Fe cantando el himno de Colombia en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá antes del partido frente a Caracas por los playoffs de la Copa Sudamericana.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Independiente Santa Fe regresó a los partidos oficiales después del Mundial 2026 con una victoria por dos goles frente a Caracas. El partido de ida por los playoffs de la Copa Sudamericana en El Campín se abrió al minuto 30 con un gol de gran factura del goleador y capitán del equipo, Hugo Rodallega.

Aunque la mayoría del tiempo de juego pasó entre la imposibilidad de Caracas de atacar y la poca creatividad ofensiva de Santa Fe, Franco Fagúndez entró en el momento justo para poner el 2-0 en el tablero en el 84′. Ahora la vuelta será en el estadio Metropolitano de Lara en Venezuela la semana que viene.

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Foto: El Espectador

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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