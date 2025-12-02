En imágenes: así fue la presentación de Pablo Repetto como nuevo técnico de Santa Fe

Independiente Santa Fe, vigente campeón del fútbol colombiano, anunció este martes al uruguayo Pablo Repetto como su nuevo director técnico este martes 2 de diciembre de 2025. Ccon experiencia ganadora en Uruguay y Ecuador, y un paso reciente por Atlético Nacional, asumirá el desafío de liderar al “León”. Sus principales objetivos serán la Copa Libertadores 2026 y los torneos domésticos, incluyendo la Superliga de principios de año contra el campeón del segundo semestre.