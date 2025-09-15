No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
Santa Fe

En imágenes: así se vivió el triunfo de Santa Fe en la final de la Liga Femenina

Santa Fe dio el primer golpe en la final de la Liga BetPlay Femenina al vencer 1-0 a Deportivo Cali en El Campín, gracias a un golazo de Katherine Valbuena a los 48 minutos. El partido fue intenso y parejo en la primera mitad, pero el tanto cardenal cambió el trámite y obligó a las azucareras a buscar el empate, que casi logran con un cabezazo de Ingrid Guerra despejado en la línea. Ahora, las bogotanas viajarán a Palmaseca con la ventaja para el duelo definitivo del domingo.

Redacción Deportes
15 de septiembre de 2025 - 12:31 p. m.
Santa Fe venció 1-0 a Deportivo Cali en la ida de la final de la Liga BetPlay Femenina con gol de Katherine Valbuena. Las cardenales viajarán a Palmaseca con ventaja para buscar su cuarto título de liga.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Temas recomendados:

Santa Fe

Independiente Santa Fe

Santa Fe Femenino

Liga Femenina

Final Liga Femenina

Fútbol Femenino

Santa Fe vs Cali

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar