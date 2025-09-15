En imágenes: así se vivió el triunfo de Santa Fe en la final de la Liga Femenina

Santa Fe dio el primer golpe en la final de la Liga BetPlay Femenina al vencer 1-0 a Deportivo Cali en El Campín, gracias a un golazo de Katherine Valbuena a los 48 minutos. El partido fue intenso y parejo en la primera mitad, pero el tanto cardenal cambió el trámite y obligó a las azucareras a buscar el empate, que casi logran con un cabezazo de Ingrid Guerra despejado en la línea. Ahora, las bogotanas viajarán a Palmaseca con la ventaja para el duelo definitivo del domingo.