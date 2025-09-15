En imágenes: así se vivió el triunfo de Santa Fe en la final de la Liga Femenina
Santa Fe dio el primer golpe en la final de la Liga BetPlay Femenina al vencer 1-0 a Deportivo Cali en El Campín, gracias a un golazo de Katherine Valbuena a los 48 minutos. El partido fue intenso y parejo en la primera mitad, pero el tanto cardenal cambió el trámite y obligó a las azucareras a buscar el empate, que casi logran con un cabezazo de Ingrid Guerra despejado en la línea. Ahora, las bogotanas viajarán a Palmaseca con la ventaja para el duelo definitivo del domingo.
15 de septiembre de 2025 - 12:31 p. m.
Santa Fe venció 1-0 a Deportivo Cali en la ida de la final de la Liga BetPlay Femenina con gol de Katherine Valbuena. Las cardenales viajarán a Palmaseca con ventaja para buscar su cuarto título de liga.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada