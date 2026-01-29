Logo El Espectador
En imágenes: el empate de Santa Fe y Pereira en El Campín

Independiente Santa Fe sigue sin ganar en la Liga Betplay y empató su tercer partido al hilo, esta vez 2-2 frente a Deportivo Pereira en el estadio El Campín.

Juan Carlos Becerra y Gustavo Torrijos Zuluaga
29 de enero de 2026 - 01:38 p. m.
Independiente Santa Fe y Deportivo Pereira en el estadio Nemesio Camacho El Campín por la tercera jornada de la Liga Betplay 2026-II.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

Por Gustavo Torrijos Zuluaga

gtorrijos@elespectador.com

