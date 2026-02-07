EN VIVO | Fortaleza y Santa Fe empatan 0-0 en partido adelantado de la Liga Betplay 2026-I

Santa Fe y Fortaleza, en un partido de cuadrangulares. Foto: Santa Fe, vía X

El supercampeón de Colombia quiere hilar dos partidos ganados. Los dirigidos por Pablo Repetto vienen de vencer por la mínima diferencia y en el último minuto a Boyacá Chicó en Tunja. Un triunfo en la cuarta fecha de la Liga Betplay Dimayor que significó la primera victoria del León en el torneo.

Por el lado de Fortaleza, el también equipo bogotano empató a un gol contra Cúcuta Deportivo en la frontera con Venezuela. Una paridad que lo dejó en el puesto 12 del campeonato con seis puntos (una victoria y tres empates). Una posición que quiere mejorar, metiéndose a los ocho, contra el equipo cardenal.

Siga el minuto a minuto de Fortaleza vs. Santa Fe

⏱️ 6’ Fortaleza ⚪️ 0-0 🔴 Santa Fe

⏱️ 0’ Fortaleza ⚪️ 0-0 🔴 Santa Fe

