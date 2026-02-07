Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
Santa Fe
En VivoActualizado hace 20 segundos

EN VIVO | Fortaleza y Santa Fe empatan 0-0 en partido adelantado de la Liga Betplay 2026-I

El conjunto cardenal busca su segundo triunfo en la Liga Betplay, mientras que los amix intentan salir de la zona media de la tabla.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
07 de febrero de 2026 - 11:28 p. m.
Santa Fe y Fortaleza, en un partido de cuadrangulares.
Santa Fe y Fortaleza, en un partido de cuadrangulares.
Foto: Santa Fe, vía X
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El supercampeón de Colombia quiere hilar dos partidos ganados. Los dirigidos por Pablo Repetto vienen de vencer por la mínima diferencia y en el último minuto a Boyacá Chicó en Tunja. Un triunfo en la cuarta fecha de la Liga Betplay Dimayor que significó la primera victoria del León en el torneo.

Por el lado de Fortaleza, el también equipo bogotano empató a un gol contra Cúcuta Deportivo en la frontera con Venezuela. Una paridad que lo dejó en el puesto 12 del campeonato con seis puntos (una victoria y tres empates). Una posición que quiere mejorar, metiéndose a los ocho, contra el equipo cardenal.

Siga el minuto a minuto de Fortaleza vs. Santa Fe

Hace 5 horas

La primera chance es roja

⏱️ 6’ Fortaleza ⚪️ 0-0 🔴 Santa Fe

Actualización claveHace 5 horas

¡Arranca el partido en el Metropolitano de Techo!

⏱️ 0’ Fortaleza ⚪️ 0-0 🔴 Santa Fe

Actualización claveHace 5 horas

Los XI de Santa Fe

Actualización claveHace 5 horas

XI inicial de Forta

Hace 5 horas

Lesionado en Santa Fe

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 TikTok y 📱Facebook

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

Liga BetPlay

Santa Fe

Santa Fe vs Fortaleza

Fortaleza vs Santa Fe

partido Santa Fe

partido de Santa Fe

partido Santa Fe hoy

partido de Fortaleza hoy

partido fortaleza vs santa fe hoy

partido de santa fe vs fortaleza

partido fortaleza vs santa fe

estadio el campín

el campín

Liga BetPlay partidos

partidos de la Liga Betplay

partidos de la Liga BetPlay

partidos de Santa Fe

Partido de Santa Fe hoy

partido santa fe fortaleza

santa fe - fortaleza

fortaleza - santa fe

dimayor

partidos aplazados dimayor

partidos dimayor

partidos de la liga betplay

santa fe noticias

noticias de santa fe

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.