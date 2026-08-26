Así quedaron los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras la clasificación de Santa Fe

Weimar Asprilla portero de Santa Fe celebra al ganar en la serie de penaltis este miércoles, en un partido de la Copa Sudamericana frente a River Plate en el estadio Monumental. Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Santa Fe hizo historia este miércoles en el Monumental de Buenos Aires y se convirtió en el último clasificado a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El cuadro cardenal completó así el grupo de ocho equipos que siguen en carrera por el título, tras imponerse a River Plate en una definición que necesitó de los penaltis.

La clasificación cardenal llegó después de un empate 1-1 en territorio argentino. Sebastián Driussi abrió el marcador para los locales al comienzo del segundo tiempo, pero Franco Fagúndez igualó para los bogotanos desde el punto penalti, a diez minutos del final, y dejó la serie completamente abierta hasta el pitazo final.

La definición desde los doce pasos fue extensa y necesitó de 22 lanzamientos para conocer al ganador. Santa Fe terminó imponiéndose 8-7 sobre River y selló su boleto a los cuartos de final, en una de las clasificaciones internacionales más importantes de su historia reciente, tras sobrevivir a una noche de máxima tensión.

El rival del conjunto bogotano será Vasco da Gama, que se impuso 4-1 en el marcador global a Olimpia de Paraguay. El equipo de Río de Janeiro cuenta, además, con una importante presencia colombiana en su nómina, encabezada por Andrés Gómez, Carlos Cuesta y Marino Hinestroza, tres jugadores disponibles para la serie.

En ese mismo lado del cuadro se enfrentarán Boca Juniors y São Paulo, dos gigantes del continente. El conjunto argentino, con la presencia de Álvaro Montero y Sebastián Villa, aplastó 7-1 a Modesto Recoleta de Paraguay, mientras que el equipo brasileño superó 4-2 en el global a Bolívar de La Paz para avanzar a la siguiente ronda.

Por el otro lado, Atlético Mineiro se medirá con Santos en un duelo completamente brasileño. El Galo eliminó a Red Bull Bragantino con un global de 3-2, mientras que el equipo de Neymar dejó atrás a Macará tras ganar 2-1 en Vila Belmiro y empatar sin goles en territorio ecuatoriano.

La última llave de los cuartos de final enfrentará a Torque, de Uruguay, y Cienciano, de Perú. Los uruguayos eliminaron 3-1 en el global a Tigre, ganando ambos partidos, mientras que Cienciano sorprendió a Botafogo, campeón de la Copa Libertadores 2024. Lo goleó 6-1 en Cusco y luego resistió una derrota 1-0 en Río de Janeiro.

Los cuartos de final de la Copa Sudamericana comenzarán el próximo 9 de septiembre, durante la segunda semana del mes, con partidos que tendrán transmisión de ESPN y DirecTV Sports. El Espectador y La Sede seguirán de cerca el desarrollo de las próximas rondas, en busca del nuevo campeón de este certamen continental.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador