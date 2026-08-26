Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
Santa Fe

Así quedaron los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras la clasificación de Santa Fe

El león fue el último equipo en sellar su boleto y completó el cuadro de los ocho mejores de este certamen. Será rival de Vasco da Gama en la próxima ronda.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Bello
Daniel Bello
27 de agosto de 2026 - 03:14 a. m.
Weimar Asprilla portero de Santa Fe celebra al ganar en la serie de penaltis este miércoles, en un partido de la Copa Sudamericana frente a River Plate en el estadio Monumental.
Weimar Asprilla portero de Santa Fe celebra al ganar en la serie de penaltis este miércoles, en un partido de la Copa Sudamericana frente a River Plate en el estadio Monumental.
Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Santa Fe hizo historia este miércoles en el Monumental de Buenos Aires y se convirtió en el último clasificado a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El cuadro cardenal completó así el grupo de ocho equipos que siguen en carrera por el título, tras imponerse a River Plate en una definición que necesitó de los penaltis.

La clasificación cardenal llegó después de un empate 1-1 en territorio argentino. Sebastián Driussi abrió el marcador para los locales al comienzo del segundo tiempo, pero Franco Fagúndez igualó para los bogotanos desde el punto penalti, a diez minutos del final, y dejó la serie completamente abierta hasta el pitazo final.

La definición desde los doce pasos fue extensa y necesitó de 22 lanzamientos para conocer al ganador. Santa Fe terminó imponiéndose 8-7 sobre River y selló su boleto a los cuartos de final, en una de las clasificaciones internacionales más importantes de su historia reciente, tras sobrevivir a una noche de máxima tensión.

El rival del conjunto bogotano será Vasco da Gama, que se impuso 4-1 en el marcador global a Olimpia de Paraguay. El equipo de Río de Janeiro cuenta, además, con una importante presencia colombiana en su nómina, encabezada por Andrés Gómez, Carlos Cuesta y Marino Hinestroza, tres jugadores disponibles para la serie.

En ese mismo lado del cuadro se enfrentarán Boca Juniors y São Paulo, dos gigantes del continente. El conjunto argentino, con la presencia de Álvaro Montero y Sebastián Villa, aplastó 7-1 a Modesto Recoleta de Paraguay, mientras que el equipo brasileño superó 4-2 en el global a Bolívar de La Paz para avanzar a la siguiente ronda.

Por el otro lado, Atlético Mineiro se medirá con Santos en un duelo completamente brasileño. El Galo eliminó a Red Bull Bragantino con un global de 3-2, mientras que el equipo de Neymar dejó atrás a Macará tras ganar 2-1 en Vila Belmiro y empatar sin goles en territorio ecuatoriano.

La última llave de los cuartos de final enfrentará a Torque, de Uruguay, y Cienciano, de Perú. Los uruguayos eliminaron 3-1 en el global a Tigre, ganando ambos partidos, mientras que Cienciano sorprendió a Botafogo, campeón de la Copa Libertadores 2024. Lo goleó 6-1 en Cusco y luego resistió una derrota 1-0 en Río de Janeiro.

Los cuartos de final de la Copa Sudamericana comenzarán el próximo 9 de septiembre, durante la segunda semana del mes, con partidos que tendrán transmisión de ESPN y DirecTV Sports. El Espectador y La Sede seguirán de cerca el desarrollo de las próximas rondas, en busca del nuevo campeón de este certamen continental.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 TikTok y 📱Facebook

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

La SEDE de El Espectador

Copa CONMEBOL Sudamericana 2026

Copa Sudamericana 2026

Copa Sudamericana

Sudamericana

CONMEBOL

Copa Sudamericana hoy

Sudamericana partidos

Copa Sudamericana hora

Sudamericana en vivo

Copa Sudamericana en vivo

Sudamericana hora

Copa Sudamericana partidos

Sudamericana hoy

Independiente Santa Fe hoy

Santa Fe partido

Independiente Santa Fe hora

Santa Fe en vivo

Independiente Santa Fe en vivo

Santa Fe hora

Independiente Santa Fe partido

Santa Fe hoy

River Plate

River Plate vs

River Plate hoy

River Plate hora

Independiente Santa Fe vs

River Plate en vivo

River Plate partido

Independiente Santa Fe

Santa Fe vs

Santa Fe

River

River hoy

River hora

River en vivo

River partido

River vs

Santa Fe vs. River Plate partido

Santa Fe vs. River Plate hoy

Santa Fe - River Plate

Santa Fe vs. River Plate

Santa Fe vs. River Plate hora

Santa Fe vs. River Plate en vivo

Santa Fe - River Plate hoy

Santa Fe - River Plate hora

Santa Fe - River Plate en vivo

Santa Fe - River Plate partido

Monumental

Rodallega

Santos Borré

Otamendi

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.