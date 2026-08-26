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EN VIVO: River Plate vs. Sante Fe, minuto a minuto de los octavos de la Copa Sudamericana

El león intentó de todas las formas posibles, pero fue incapaz de aprovechar las ocasiones de gol que generó en Bogotá y dejó la clasificación para el partido de vuelta.

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Daniel Bello
Daniel Bello
26 de agosto de 2026 - 11:51 p. m.

Actualizaciones clave

Nicolás Otamendi, Rafael Santos Borré y Hugo Rodallega en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudameriana en el estadio El Campín de Bogotá.
Nicolás Otamendi, Rafael Santos Borré y Hugo Rodallega en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudameriana en el estadio El Campín de Bogotá.
Foto: Jorge Londoño
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Independiente Santa Fe y River Plate definirán este miércoles en el estadio Monumental de Buenos Aires al último clasificado a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, luego del empate sin goles en Bogotá. El cuadro cardenal tuvo las opciones más claras en El Campín, pero no logró concretarlas.

La serie llega completamente abierta a Argentina, donde un triunfo clasificará al ganador y otro empate llevará la definición a los lanzamientos desde el punto penalti. Bonaerenses y bogotanos afrontan el compromiso en medio de resultados irregulares. El vencedor se enfrentará en cuartos de final al Vasco da Gama, que eliminó a Olimpia.

Siga el minuto a minuto de River Plate vs. Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026:

Hace 5 horas

El clima de Buenos Aires

River recibirá a Santa Fe en una noche fresca, con termómetros marcando alrededor de 15°C y cielo nublado, sin lluvias que compliquen el desarrollo del juego, ya que la probabilidad de precipitación en Buenos Aires ronda el 25%. La humedad relativa será alta, cercana al 89%. El viento se mantendrá suave, con ráfagas de hasta 10 km/h.

Actualización claveHace 5 horas

El XI de Santa Fe

Pablo Repetto apostó por un 4-2-3-1 para enfrentar a River Plate: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emanuel, Iván Scarpeta y Cristian Mafla; Daniel Torres y Kilian Toscano; Jader Obrian, Nahuel Bustos y Alexis Zapata; Hugo Rodallega.

Actualización claveHace 5 horas

El XI de River Plate

Eduardo “Chacho” Coudet se decantó por un 4-4-2 para enfrentar a Santa Fe: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Tomás Galván y Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.

Hace 5 horas

¿A qué hora arranca el partido?

  • Fecha: miércoles 26 de agosto de 2026
  • Lugar: Monumental de Buenos Aires
  • Hora: 7:30 p. m. (hora de Colombia)
  • Canal: DSports de DirecTV

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Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

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