EN VIVO: River Plate vs. Sante Fe, minuto a minuto de los octavos de la Copa Sudamericana

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Independiente Santa Fe y River Plate definirán este miércoles en el estadio Monumental de Buenos Aires al último clasificado a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, luego del empate sin goles en Bogotá. El cuadro cardenal tuvo las opciones más claras en El Campín, pero no logró concretarlas.
La serie llega completamente abierta a Argentina, donde un triunfo clasificará al ganador y otro empate llevará la definición a los lanzamientos desde el punto penalti. Bonaerenses y bogotanos afrontan el compromiso en medio de resultados irregulares. El vencedor se enfrentará en cuartos de final al Vasco da Gama, que eliminó a Olimpia.
Siga el minuto a minuto de River Plate vs. Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026:
El clima de Buenos Aires
River recibirá a Santa Fe en una noche fresca, con termómetros marcando alrededor de 15°C y cielo nublado, sin lluvias que compliquen el desarrollo del juego, ya que la probabilidad de precipitación en Buenos Aires ronda el 25%. La humedad relativa será alta, cercana al 89%. El viento se mantendrá suave, con ráfagas de hasta 10 km/h.
El XI de Santa Fe
Pablo Repetto apostó por un 4-2-3-1 para enfrentar a River Plate: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emanuel, Iván Scarpeta y Cristian Mafla; Daniel Torres y Kilian Toscano; Jader Obrian, Nahuel Bustos y Alexis Zapata; Hugo Rodallega.
El XI de River Plate
Eduardo “Chacho” Coudet se decantó por un 4-4-2 para enfrentar a Santa Fe: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Tomás Galván y Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.
¿A qué hora arranca el partido?
- Fecha: miércoles 26 de agosto de 2026
- Lugar: Monumental de Buenos Aires
- Hora: 7:30 p. m. (hora de Colombia)
- Canal: DSports de DirecTV
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