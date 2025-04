EN VIVO: Santa Fe vs. Medellín, siga el minuto a minuto de la Liga BetPlay 2025

Formación de Independiente Santa Fe. Foto: El Espectador - José Vargas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Independiente Santa Fe y Deportivo Independiente Medellín abren esta noche la jornada 14 de la Liga BetPlay 2025, que tiene a Millonarios como líder parcial del campeonato con 26 unidades.

El equipo cardenal, actualmente quinto con 23 puntos, tendrá una nueva chance de subirse a lo más alto de la tabla, luego de desaprovechar dos oportunidades consecutivas ante Pasto (1-1) y La Equidad (2-1). Para Jorge Bava será además la oportunidad de conseguir su primera victoria como técnico de Santa Fe.

El Medellín, por su parte, llega a Bogotá con la urgencia de sumar tras cinco partidos sin ganar. El ‘Poderoso de la Montaña’ es séptimo con 21 unidades y quiere mantenerse firme en el grupo de los ocho.

La fecha continuará mañana con los partidos Alianza vs. Pasto (4:00 p.m.), Pereira vs. Cali (6:15 p.m.) y Tolima vs. Junior (8:30 p.m.).

Siga el minuto a minuto del Santa Fe vs. Medellín

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador