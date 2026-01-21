EN VIVO: Santa Fe y Junior empatan 0-0 en la final de la Superliga 2026

Santa Fe busca su quinto campeonato en este certamen entre campeones; Junior va por su tercer trofeo. Foto: Óscar Pérez

Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla definirán esta noche al campeón de la Superliga BetPlay 2026, trofeo que marca el inicio de la temporada en el fútbol profesional colombiano. Los primeros 90 minutos de esta serie terminaron en empate (1-1).

El cuadro cardenal buscará hacer valer su localía en El Campín, apoyado por su gente y con la necesidad de imponer condiciones desde el arranque. Liderado por Hugo Rodallega, quien marcó en la ida, el León sueña con ganar este certamen por cuarta vez en su historia.

Junior, por su parte, llega con la experiencia de su plantel y el respaldo de un proceso que ya dio frutos con su más reciente título de liga. El plantel que quedó con un sinsabor la semana pasada tras el duelo en el Metropolitano y, a pesar de no contar con Teófilo Gutiérrez entre los convocados por expulsión, apunta a dar la sorpresa en la altura de Bogotá. Sin embargo, sí entró su flamante incorporación, Luis Fernando Muriel, y será la opción en ataque junto a Guillermo Paiva.

Siga acá el minuto a minuto de Santa Fe vs. Junior en la Superliga 2026

01’ ⏱️ SFE 🔴⚪ 0-0 JUN ⚫️⚪️: Ya comienza el juego de vuelta en El Campín. El resultado global está 1-1.

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: El Campín (Bogotá)

Canal: Win Sports+

