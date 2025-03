EN VIVO: Con gol de Ómar Albornoz Santa Fe se va en ventaja frente a Unión

Hugo Rodallega, capitán y referente de Independiente Santa Fe. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Santa Fe visita a Unión Magdalena en el Sierra Nevada de Santa Marta en le marco de la fecha 11 de la Liga BetPlay Dimayor 2025. Será el último partido de Francisco López como técnico interino del cuadro cardenal, pues el uruguayo Jorge Bava, llegado a Bogotá la semana pasada, quedará a cargo.

Los leones, quintos con 19 puntos, vienen de caer 2-0 con Millonarios en la semana y esperan volver a la senda del triunfo. En frente tendrán a un ciclón bananero que necesita sumar de a tres para alejarse del descenso. Los samarios ocupan la casilla 19, con cinco unidades.

Siga el minuto a minuto de Unión Magdalena vs. Santa Fe:

⏱️ 78′| UNI🔵🔴 0-1⚪⚪SFE: Rugeri Blanco, de golpe de cabeza, estuvo cerca de anotar. El arquero santafereño Andrés Mehring salió mal y por poco permite el empate.

⏱️ 74′| UNI🔵🔴 0-1⚪⚪SFE: En una acción muy similar a la del gol, se juntaron Ómar Fernández Frasica y Ómar Albornoz, quien desperdició la oportunidad de aumentar la ventaja para Santa Fe.

⏱️ 64′| UNI🔵🔴 0-1⚪⚪SFE: Gol de Santa Fe, Gran jugada de Ómar Fernandez Frasica, quien comandó una rápida transición y entrando al área habilitó a Ómar Albornoz, quien con un remate cruzado anotó el primer tanto del partido.

⏱️ 56′| UNI🔵🔴0️⃣-0️⃣⚪⚪SFE: Santa Fe hace valer el hombre de más en la cancha y domina al Unión. Se aproxima, pero no crea opciones claras de gol. Los cocales le apuestan al contragolpe.

⏱️ 46′| UNI🔵🔴0️⃣-0️⃣⚪⚪SFE: Tanto Unión como Santa Fe hicieron cambios para encarar el segundo tiempo. En los locales Orles Aragón entré en lugar de Valentín Sánchez, mientras que Omar Albornoz remplazó a Yeicar Perlaza en la visita.

⏱️ 45+3′| UNI🔵🔴0️⃣-0️⃣⚪⚪SFE: El marcador no se movió en los primeros 45 minutos del duelo entre Unión y Santa Fe. No ha pasado mucho y Eduar Esteban, portero del ciclón, no ha tenido que exigirse para mantener su portería en cero.

⏱️ 45′| UNI🔵🔴0️⃣-0️⃣⚪⚪SFE: Se acaba la primera mitad y todavía no hay claridad en Santa Fe, que llega a territorio rival, aunque sin crear situaciones claras de peligro.

⏱️ 40′| UNI🔵🔴0️⃣-0️⃣⚪⚪SFE: Rafael Pérez, defensor central de Unión Magdalena, ha sido un dolor de cabeza para los delanteros cardenales con sus cierres y su timing. Es uno de los principales responsables de que el marcador no se haya movido.

⏱️ 30′| UNI🔵🔴0️⃣-0️⃣⚪⚪SFE: Santa Fe tiene una posesión de balón del 61% y ha rematado al arco en cuatro ocasiones. Ninguno de esos remates ha tenido dirección de portería.

⏱️ 20′| UNI🔵🔴0️⃣-0️⃣⚪⚪SFE: Daniel Mera, defensor del Unión Magdalena, le entró con imprudencia a Omar Fernández Frasica y el central del compromiso lo expulsó luego de consultar con el VAR.

⏱️ 10′| UNI🔵🔴0️⃣-0️⃣⚪⚪SFE: Hugo Rodallega tuvo un tiro libre al borde del área. Al momento de ejecutar su disparo, la barrera de Unión estuvo atenta para bloquear.

⏱️ 1′| UNI🔵🔴0️⃣-0️⃣⚪⚪SFE: Bismarks Santiago hizo sonar su silbato y ya rueda la pelota en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta. En los primeros minutos la pelota es del local.

El atlanticense Bismarks Santiago fue designado como el juez central del compromiso entre Unión y Santa Fe. Los quindianos Richard Ortiz y Jeferson Arias serán sus asistentes. El antioqueño Leonard Mosquera quedó a cargo del VAR.

Santa Fe saltará al campo con varios cambios respecto al partido con Millonarios. Entre las principales novedades están las titularidades de Andrés Mehring y Ángelo Rodríguez.

Esta es la nómina del León 🦁 que disputará desde 5:45 pm la Fecha 11.#VamosSantaFe 🇮🇩 pic.twitter.com/9LfNIbCVDe — Independiente Santa Fe (@SantaFe) March 30, 2025

