Los secretos de Gerardo Pelusso a 10 años de la Copa Sudamericana de Santa Fe: “Parece fácil”

Gerardo Pelusso celebra junto a los jugadores Héctor Urrego y Francisco Meza. Foto: Getty Images

Florida esa noche pudo haber sido como cualquier esquina de Bogotá. El terruño de Gerardo Pelusso, lejos, allá en Uruguay, vivió con la misma angustia el ríspido 0-0 de los 120 minutos y la infartante tanda de penaltis con la que el león conquistó en El Campín, hace 10 años, la primera y única Copa Sudamericana que ha ganado nuestro fútbol en toda su historia. “En realidad, en el pueblo somos todos medio parientes. Es tan chico que todos nos conocemos. Y ese día fue un día muy especial, Florida venía siguiendo toda mi campaña en Santa Fe....