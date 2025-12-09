Logo El Espectador
Los secretos de Gerardo Pelusso a 10 años de la Copa Sudamericana de Santa Fe: “Parece fácil”

El Espectador habló con el estratega uruguayo, el hombre detrás del título más importante en la historia de Independiente Santa Fe, que un día como hoy, pero de 2015, venció en Bogotá y en los penaltis a Huracán de Argentina.

Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
09 de diciembre de 2025 - 11:43 a. m.
Florida esa noche pudo haber sido como cualquier esquina de Bogotá. El terruño de Gerardo Pelusso, lejos, allá en Uruguay, vivió con la misma angustia el ríspido 0-0 de los 120 minutos y la infartante tanda de penaltis con la que el león conquistó en El Campín, hace 10 años, la primera y única Copa Sudamericana que ha ganado nuestro fútbol en toda su historia. “En realidad, en el pueblo somos todos medio parientes. Es tan chico que todos nos conocemos. Y ese día fue un día muy especial, Florida venía siguiendo toda mi campaña en Santa Fe....

