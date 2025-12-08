Entrevista con Juan Daniel Roa: memorias de un campeón suramericano

El exfutbolista, en conversación con El Espectador, repasó el título continental de Santa fe en 2015. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Los hinchas de Independiente Santa Fe no pueden olvidar aquel 9 de diciembre. Esa noche, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en la final de Copa Sudamericana contra Huracán de Argentina.

En la memoria de quienes asistieron al Coloso de la 57 aún permanecen las caretas de león pegadas en cada asiento; el tren, el escudo y el león que la tribuna sur formó a la salida de los equipos; y, en oriental, el nombre de Independiente Santa Fe acompañado del escudo rodeado por los títulos que hasta entonces había conseguido el equipo cardenal....