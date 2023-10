Hubert Bodhert: “Estamos tranquilos y vamos a hacer lo que se tenga que hacer”

Hubert Bodhert, entrenador de Santa Fe. Foto: Dimayor

Hubert Bodhert se mostró dolido por la goleada 5-0 de Águilas a Santa Fe, pero también aseguró que está tranquilo y que cree en su proyecto con el cuadro cardenal. La presión parece no pesarle al entrenador de 51 años.

Fue una noche de terror para Santa Fe. Perdió 5-0 de local y además terminó con un jugador menos. La hinchada salió molesta y muchos exigieron la renuncia del entrenador en una semana que también fue negativa, pues el león quedó eliminado de la Copa BetPlay luego de perder con Pereira.

Sobre el abultado resultado de la noche del sábado en El Campín, Bodhert aseguró que: “La reflexión es que hay que tomarnos el tiempo para hacerlo. Estamos dolidos por el resultado y quizá no se verá nada bien porque el resultado no es el mejor. Pero estamos tranquilos y vamos a hacer lo que se tenga que hacer”.

➕ "Estamos dolidos por el resultado, no es el mejor. Vamos a analizar lo que se tenga que analizar" Hubert Bodhert, entrenador de Santa Fe.



"Somos los verdaderos responsables de este momento, es un resultado vergonzoso" Hugo Rodallega, delantero, 'Cardenal. pic.twitter.com/wvuthtMZsc — Win Sports TV (@WinSportsTV) October 8, 2023

Sobre el desarrollo del juego, el entrenador comentó que: “Con este resultado hay que decir que muchos no van a reconocer nada bueno. El equipo empezó jugando y dominando, no hemos tenido la fortuna de concretar. El rival fue eficaz y eso nos deterioró, terminamos sin idea”.

Pese a la tensión que hubo antes, durante y después del partido, Bodhert se mostró firme con su proyecto y reafirmó su confianza en sus jugadores: “Es un equipo que viene de un partido complejo en una cancha pesada. Ahora hay que tener tranquilidad, que la gente descanse y puedan vivir este duelo que no es fácil para nosotros. Hay que mirar que hacer, pero todo es con trabajo y este equipo trabaja. Siempre confío en mi proyecto y he sido valiente ante cualquier situación, tengo fe que estos muchachos van a levantar y a buscar lo que nos merecemos que es la clasificación”.

Finalmente, Bodhert le dejó un mensaje a la hinchada de Santa Fe: “Lo único que puedo es agradecer porque fue una hinchada que me recibió bien. De ellos no tengo reproches, me enfoco en mi juego y responsabilidad. Asumo y cuando no se gana siempre hay un señalamiento. Con la hinchada, mis respetos y admiración siempre. Presentarles disculpas por la presentación dolorosa, tener claro que hay un buen grupo que ha tenido altas y bajas. Mi invitación es que la hinchada arrope este grupo y lo respalde a muerte”

