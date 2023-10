Bodhert se destapó: “Me sacaron de Santa Fe con el equipo clasificado a los ocho”

Hubert Bodhert, ya exentrenador de Independiente Santa Fe. Foto: Santa Fe

Santa Fe vive momentos convulsos. El cuadro cardenal, que cesó de su cargo como entrenador a Hubert Bodhert el último fin de semana, vive una crisis institucional crónica desde hace varios años.

La falta de confianza de los hinchas con la máxima dirigencia del equipo, sentimiento respaldado por los malos resultados, hace que el León viva una actualidad aciaga.

Se esperaba que la llegada de Bodhert, un entrenador de buenos resultados en equipos de menor envergadura, que llegaba al expreso rojo para afrontar la mayor oportunidad de su carrera como DT, le diera otro aire al equipo. Sin embargo, el experimento no terminó bien.

Si bien el cartagenero no tuvo el peor semestre y, de hecho, el equipo sigue entre los ocho, el equipo de Bodhert nunca convenció. La eliminación de la Copa BetPlay, duras derrotas contra los mejores equipos del campeonato y el 5-0 contra Águilas en casa fueron la gota que derramó el vaso.

Sin embargo, con su salida del club cardenal consumada, Hubert Bodhert no se quedó con la espina clavada por su despido y se refirió a su despedida de Santa Fe en una entrevista con Caracol Radio.

“Santa Fe siempre estuvo entre los ocho”: Bodhert

Según explicó el entrenador en la radio, su balance con el equipo le parece positivo. Sin entrar a analizar el juego, el estratega defendió sus resultados.

“Mi balance es sencillo: dirigí 16 fechas y creo que hice lo que se debe hacer y es que el equipo siempre estuvo en los lugares de clasificación. Podemos tener partidos buenos, regulares y malos, pero siempre estuvimos en zona de clasificación”, aseguró Bodhert.

Mucho se habló de la interna de Santa Fe y la relación de los jugadores con el entrenador. Sobre todo, después de unas declaraciones del DT hace unas semanas, que dijo que con equipos de menor nómina había competido mejor.

Al respecto, el cartagenero aseguró: “Siempre estuvimos bien con jugadores y directivos. Nunca tuvimos problemas con el plantel. En todos los equipos estarán contentos los 18 de concentración y los que no, no lo estarán. Vendieron muchas cosas, pero hay buena relación con los muchachos y respeto. Trabajaron de gran manera”.

Y agregó sobre errores que no repetiría: “Hago autoanálisis y tuvimos desaciertos, como todos. Lo estudiamos y quedará como experiencia. Estoy tranquilo. Soy una persona que se entrega y mi trabajo lo hago con pasión. No se me dio en Santa Fe y salí, pero nunca, bajo nuestro mando, vimos un equipo de décimo o algo así. Lo que estábamos haciendo en rendimiento iba en el camino, pero aparecen estas decisiones y las respetamos. Esta fue la decisión, la respetamos y aceptamos”.

Precisamente sobre el nivel del juego, el aspecto más criticado de su era como entrenador santafereño, Bodhert defendió la idea de que buscó jugar con el equipo con las posibilidades que le daba la plantilla. Fue en enfático, de hecho, en asegurar que no podía pretender un “fútbol estético”.

“Las formas no son las que hubiese querido. Nos toca es mirar el rendimiento, por qué no podíamos tener un fútbol tan estético como se quería. Al final de esto van a revisar los puntos, si estás clasificado. Mañana, más adelante, no es si jugaste bonito o feo. Nosotros tuvimos un Santa Fe donde siempre debe estar un equipo de esta talla, en los ocho. En el camino es cuando se mejoran cosas. Me sacaron con el equipo clasificado”, explicó Hubert Bodhert.

Finalmente, a Santa Fe le dejó un mensaje: “Hoy hay molestia por todo en Santa Fe. Recuerdo cuando ganamos el primer partido y no se habló de la victoria. Nunca se quiso reconocer nada. Ganamos el clásico y no se le dio importancia. Se fue generando un ambiente que no fue bueno y que desencadenó en esta situación. Ojalá las cosas mejoren para que todo vuelva a la normalidad”.

