Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
Santa Fe
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Hugo Rodallega, el goleador aliado del tiempo

Dos décadas después de irrumpir como goleador juvenil, Rodallega vivió un año que lo confirmó como figura clave de la décima estrella de Santa Fe.

Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
22 de noviembre de 2025 - 02:00 p. m.
Jugador de Independiente Santa Fe durante el partido ante Millonarios por la fecha seis de los cuadrangulares finales de la Liga Betplay Dimayor 2025
Jugador de Independiente Santa Fe durante el partido ante Millonarios por la fecha seis de los cuadrangulares finales de la Liga Betplay Dimayor 2025
Foto: El Espectador - José Vargas

Hay deportistas que se resisten a soltar la cancha, no por vivir del recuerdo, sino porque aún sienten que les queda algo para ofrecer. Se arrastran por terrenos donde antes volaban y pasan sus últimos años entre lesiones, discretos retornos y la memoria de un pasado brillante que se siente cada vez más lejano.

Son historias comunes en un deporte que no perdona la edad, aunque existen excepciones que desafían la lógica. Casos en los que la terquedad no es un acto de negación, sino un pacto íntimo con el fuego interno. Hugo Rodallega pertenece...

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

Temas recomendados:

Hugo Rodallega

Santa Fe

Independiente Santa Fe

Liga BetPlay

fútbol colombiano

FPC

liga aguila

Medellín

DIM

Hugo Rodallega Carrera

Selección Colombia

PremiumEE

65 años Deportista EE

El Deportista del Año

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.