Hugo Rodallega, el goleador aliado del tiempo

Jugador de Independiente Santa Fe durante el partido ante Millonarios por la fecha seis de los cuadrangulares finales de la Liga Betplay Dimayor 2025 Foto: El Espectador - José Vargas

Hay deportistas que se resisten a soltar la cancha, no por vivir del recuerdo, sino porque aún sienten que les queda algo para ofrecer. Se arrastran por terrenos donde antes volaban y pasan sus últimos años entre lesiones, discretos retornos y la memoria de un pasado brillante que se siente cada vez más lejano.

Son historias comunes en un deporte que no perdona la edad, aunque existen excepciones que desafían la lógica. Casos en los que la terquedad no es un acto de negación, sino un pacto íntimo con el fuego interno. Hugo Rodallega pertenece...