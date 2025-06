Rodallega, el héroe de la décima de Santa Fe: “Este viejito se les va campeón”

Hugo Rodallega, el héroe de Santa Fe. Foto: El Espectador - José Vargas

Hugo Rodallega fue el gran héroe de la décima estrella de Santa Fe y fue mucho más que el goleador del torneo. Fue el corazón del león durante la campaña que terminó con la décima estrella del club gracias a su tanto definitivo.

Tras el pitazo final en el Atanasio Girardot, entre lágrimas, abrazos y ovaciones, el delantero recibió dejó palabras que quedarán en la historia del equipo bogotano. “Muchísimas gracias, de verdad, esto es un honor, es un orgullo. Lo recibo con mucha humildad. Nos merecemos esto, lo hemos trabajado. Yo soy un tipo que me esfuerzo mucho a diario, siempre quiero ganar y hoy Dios nos premia”, expresó conmovido.

¡𝑺𝑶𝑴𝑶𝑺 𝑪𝑨𝑴𝑷𝑬𝑶𝑵𝑬𝑺!



¡Que la décima ⭐️ esté contigo!



𝐕𝐀𝐌𝐎𝐒 𝐒𝐀𝐍𝐓𝐀 𝐅𝐄 🇮🇩 pic.twitter.com/wcL9up0ZZP — Independiente Santa Fe (@SantaFe) June 30, 2025

Un gol para la historia: Rodallega, lesionado, le dio título a Santa Fe

El momento cumbre fue su gol del 2-1, que lo marcó cojeando, segundos después de haber llorado por una lesión que lo terminó sacando del partido.

🎥 ¡𝐄𝐥 𝐠𝐨𝐥𝐞𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐞! 🦁



Hugo Rodallega marcó el gol del triunfo en el estadio Atanasio Girardot 💪@SantaFe#LoDamosTodo pic.twitter.com/liskN9xH7i — DIMAYOR (@Dimayor) June 30, 2025

“Desde el calentamiento ya sentía algo. Le dije al doctor y la idea era no jugar. Pero al final dije: no, no me salgo. Hasta el final. De aquí me sacan eso cuando yo diga, como si yo mandara”, contó, dejando entrever el temple con el que disputó la final.

Luego reveló que jugó ambos partidos de la final con una fractura en el tabique, producto de un choque en el clásico ante Millonarios en los cuadrangulares: “Esto es guerra, son heridas de guerra. Hoy ya es tiempo de sacar a relucir todo”.

"De aquí me sacan, es cuando yo diga (Risas). Es momento de celebrar, tengo que hacerme una cirugía en el tabique y no dijimos nada porque quería jugar la final, que la gente de Santa Fe celebre": Hugo Rodallega, jugador de Santa Fe. #SantaFeCampeón 🏆🌟🔥🔴🦁 pic.twitter.com/PL652rN1OI — Win Sports (@WinSportsTV) June 30, 2025

¿Se retira? Esto dijo Hugo Rodallega

Rodallega también se tomó el tiempo de agradecer a sus compañeros: “Estos muchachos me han ayudado a triunfar. Aparte de mi voluntad y el esfuerzo que yo hago, es un grupo de jóvenes humildes. Hoy nosotros estamos acá en el Atanasio, pero estamos muy seguros de que la gente en Bogotá, o en cualquier ciudad de Colombia o en cualquier país del mundo, están celebrando y están felices por nosotros”.

El gesto más emotivo llegó cuando habló de Omar Fernández Frasica, uno de sus compañeros más jóvenes: “Dice que me admira mucho, que desde niño me veía jugando en Inglaterra y que es un privilegio para él estar al lado mío y poder ser compañero”.

¡LA DÉCIMA ESTRELLA ES UNA REALIDAD! INDEPENDIENTE SANTA FE ES CAMPEÓN DE COLOMBIA Y ALCANZA EL DOBLE DIGITO EN TÍTULOS DE LIGA EN EL PAÍS. #SantaFeCampeón 🏆🌟🔥🔴🦁 pic.twitter.com/F406vCJjLK — Win Sports (@WinSportsTV) June 30, 2025

Al cierre, soltó la frase sobre su posible retiro que estremeció a toda la hinchada: “Yo les había dicho que quizás, no sé si lo voy a cumplir, pero quizás quisiera dar un paso al costado. Solo que la familia no me ha dejado. Mi hijo me dice que siga, que siga luchando. Les dije que si éramos campeones, quizás era el momento de retirarme. Pero ya algunos me han dicho que no, que viene una Libertadores, que viene no sé qué... Vamos a ver qué pasa. Por ahora, vamos a celebrar”. Así, entre mística, dolor y gloria, Rodallega se ganó un lugar eterno en el corazón del León.

Así quedó el palmarés de la liga colombiana

Con esta nueva consagración, Santa Fe se posiciona en el cuarto lugar del ranking histórico, solo por detrás de Atlético Nacional (18 títulos), Millonarios (16) y América de Cali (15).

Es, además, el equipo bogotano con más títulos en la última década, sumando cuatro desde 2012 y demostrando una vigencia notable a pesar de los altibajos institucionales que ha enfrentado. La décima estrella llega nueve años después de la obtenida en 2016-II, y marca el regreso del club a lo más alto del fútbol colombiano.

La campaña también representa un hito individual para Hugo Rodallega, quien fue clave en el título y se consolidó como máximo goleador del torneo. Su actuación en la final, jugando lesionado y marcando el gol decisivo, lo eleva al estatus de ídolo cardenal. También destaca el trabajo de Jorge Bava, quien en apenas tres meses al mando logró devolverle a Santa Fe el protagonismo y el espíritu competitivo que lo ha caracterizado históricamente.

Con este triunfo, Santa Fe no solo agranda su historia, sino que vuelve a proyectarse a nivel internacional, asegurando su participación en la próxima Copa Libertadores.

¿Cómo ha avanzado el palmarés en la historia?

