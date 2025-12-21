Logo El Espectador
21 de diciembre de 2025 - 10:00 p. m.

Hugo Rodallega habló de la selección de Colombia: “merezco la oportunidad”

Hugo Rodallega, el referente de Independiente Santa Fe, que fue reconocido con el premio Guillermo Cano al Juego Limpio en El Deportista del Año 2025, habló en entrevista con El Espectador del gol que le dio la estrella 10 al león en el primer semestre. También hizo un balance sobre el año del cardenal y el reto que supondrá la Libertadores en 2026. Además, habló de la selección, el Mundial 2026 y sus chances de ser tenido en cuenta por Néstor Lorenzo.

Fernando Camilo Garzón

Fernando Camilo Garzón

Unidad de Video

