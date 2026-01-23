Logo El Espectador
Hugo Rodallega, la estrella de la Liga BetPlay: más que vigente a los 40 años en Santa Fe

El atacante vallecaucano no solo marcó goles en una buena cantidad, sino que también lo hizo en momentos determinantes. Hoy los cardenales lo consideran una leyenda viviente.

Daniel Bello
23 de enero de 2026 - 05:31 p. m.
Hugo Rodallega, referente de Independiente Santa Fe.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Hugo Rodallega fue el gran ganador de la gala de las estrellas Águila, celebrada en el Movistar Arena de Bogotá. Fue un escenario donde se reunieron los nombres más sobresalientes de la temporada 2025. La estrella que más brilló fue el capitán del león.

Delantero más votado y goleador del año fueron algunas de las categorías en las que “Hugol” tuvo que subirse al escenario. Al final de la velada se fue a casa con cuatro galardones, pues también hizo parte del XI ideal de la temporada pasada.

El más importante de los galardones fue el de mejor...

Por Daniel Bello

Nerhy(22027)Hace 5 minutos
El nivel del fútbol Colombiano es pauperrimo, los goleadores son Rodallega y Dayro Moreno cuyas edades suman mas de 80 años.
