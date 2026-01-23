Hugo Rodallega, la estrella de la Liga BetPlay: más que vigente a los 40 años en Santa Fe

Hugo Rodallega, referente de Independiente Santa Fe.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Hugo Rodallega fue el gran ganador de la gala de las estrellas Águila, celebrada en el Movistar Arena de Bogotá. Fue un escenario donde se reunieron los nombres más sobresalientes de la temporada 2025. La estrella que más brilló fue el capitán del león.
Delantero más votado y goleador del año fueron algunas de las categorías en las que “Hugol” tuvo que subirse al escenario. Al final de la velada se fue a casa con cuatro galardones, pues también hizo parte del XI ideal de la temporada pasada.
El más importante de los galardones fue el de mejor...
Por Daniel Bello
Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com