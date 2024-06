Hugo Rodallega: “Queremos poner la estrella 10 en el escudo de Santa Fe”

Hugo Rodallega en la rueda de prensa previo al partido de ida de la Liga BetPlay 2024-I. Foto: @LigaBetPlayD

En una rueda de prensa, el entrenador Pablo Peirano y Hugo Rodallega discutieron sobre el desarrollo del primer encuentro entre Santa Fe y Bucaramanga en búsqueda de la décima estrella para el equipo cardenal. “En realidad es seguir haciendo lo nuestro. Venimos haciendo un buen trabajo en cada partido, en cada campo salimos a buscar las opciones de gol, todo partiendo de un trabajo defensivo que se ha complementado muy bien con los compañeros y a la hora de tener una opción frente al arco rival, concretarla”, dijo el capitán.

“Entendemos la posición y el entusiasmo de la gente de Bucaramanga de conseguir su primera estrella, pero nosotros también queremos poner la estrella 10 en el escudo de Santa Fe. Se va a quedar con la serie quien cometa menos errores. Comprendemos y respetamos su ilusión, pero vamos a luchar para que Santa Fe se quede con el título”.

Pablo Peirano también habló sobre cómo llega el equipo capitalino a la final. “Vamos a enfrentar una defensa fuerte, muy organizada. No vamos a cambiar nada de ataque, sino que vamos a buscar en ciertos espacios y lugares, hacer movimientos para hacerle daño al equipo rival”, dijo respecto a Bucaramanga.

“En realidad nunca vamos a saber qué rival me convenía en el momento. Siempre trabajamos en pasar la llave y luego el que toque significa que hizo bien las cosas también. Nunca me puse a ver qué rival me convenía más, Santa Fe tiene que estar en el lugar donde está y competir con el que le toque competir”, agregó.

