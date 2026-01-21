Logo El Espectador
Independiente Santa Fe, el primer campeón también es el supercampeón de Colombia

El cuadro cardenal celebra su quinta Superliga y es el máximo ganador de esta competición. Así se gestó el título.

Fernando Camilo Garzón
22 de enero de 2026 - 03:16 a. m.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Independiente Santa Fe se coronó Supercampeón de Colombia tras vencer 3-0 a Junior en la final de vuelta de la Superliga BetPlay, en una noche sólida y contundente en El Campín. ¡Inolvidable! El equipo bogotano resolvió la serie con autoridad gracias a los goles de Ewil Murillo, quien abrió el marcador a los cuatro minutos en una salida rápida, y del que siempre aparece, Hugo Rodallega, que aumentó la ventaja con un potente tiro libre en el tiempo añadido del primer tiempo (45+2’). La cereza en el pastel la puso Nahuel Bustos, que hizo el...

Por Fernando Camilo Garzón

EVARISTO PRADA VILLAMIZAR(99712)Hace 17 minutos
Baile del Leon
