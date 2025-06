“Influyó... me da bronca”: Santa Fe y Bava se quejaron del árbitro en el clásico

Jorge Bava, el entrenador de Santa Fe. Foto: El Espectador y Santa Fe (vía X)

El clásico capitalino que abrió el grupo B de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025-I terminó encendido.

Millonarios ganó 1-0 con un gol de Radamel Falcao García, pero lo que marcó la jornada fue el cierre polémico y las fuertes declaraciones del técnico de Santa Fe, Jorge Bava, quien cuestionó la actuación arbitral.

“No me gusta hablar del arbitraje habitualmente, menos cuando nos toca perder, pero sí hay que hacer mención que hubo situaciones que ameritan esta pregunta. Influyó, seguramente. Si no, no me lo estarían preguntando, pero me lo guardo para mí, me da bronca”, aseguró.

⏱ 90'+9 Finalizó el partido en El Campín.



Santa Fe 0⃣-1⃣ Millonarios#VamosSantaFe 🇲🇨 — Independiente Santa Fe (@SantaFe) June 1, 2025

¿Perjudicaron a Santa Fe?

La molestia cardenal se centró en dos acciones puntuales: primero, una posible expulsión no sancionada para Andrés Llinás en los primeros minutos del partido, tras un codazo sobre Daniel Torres.

Y después, al final del juego en la última acción, un penalti reclamado por mano de Luis Marimón en la última jugada, que fue revisado por el VAR y desestimado.

✅ Carlos Ortega acertó en su decisión de no marcar penal pero vale la pena que se comprenda el por qué de ella. En este video les dejo la explicación completa de la jugada 👇 https://t.co/cxeTdhnp2v — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) June 2, 2025

“Son situaciones del juego que no te aseguran el resultado, pero sí inclinan el resultado del partido”, añadió el estratega uruguayo. Para Bava, esas decisiones no solo afectaron el rumbo del encuentro, sino que condicionaron la postura de su equipo durante el segundo tiempo.

Dicen q Ortega será juez en el Mundial.. q Dios nos ayude! Esta es una posición natural del brazo y la mano? Esta es una postura acorde con la pirueta q el jugador debe hacer para rechazar? Esa posición del brazo no está agrandando el tamaño del cuerpo? No me digan más q la… pic.twitter.com/DTA8A1wgDO — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) June 2, 2025

“Tuvimos nuestras chances”: el balance de Bava

A pesar del resultado adverso, el técnico destacó el rendimiento de su equipo. “El plan de juego lo llevaron a la perfección. Tuvimos nuestras chances, presionamos mucho. Nos costó entrar en el segundo tiempo, pero minimizamos mucho las chances del rival”, dijo.

Santa Fe fue superior en posesión, remates y precisión en los pases durante, pero la eficacia fue azul: Falcao cazó un rebote al 43 y con un certero cabezazo silenció el estadio teñido de rojo.

Bava también dejó claro que el equipo sigue en construcción. “Vamos ajustando cosas permanentemente. Me gustan los equipos protagonistas, que creen chances de gol. El fútbol de hoy es muy estudiado, todo muy predecible”, reflexionó. Aunque reconoció que aún hay aspectos por mejorar, subrayó que Santa Fe se mantuvo fiel a su idea y buscó el partido en todo momento, a pesar de la incomodidad que generó el marcador y el orden defensivo de Millonarios.

El técnico cerró con un mensaje de frustración contenida, pero también con la esperanza de recomponerse en lo que queda del cuadrangular. “Espero verlo fríamente, y estoy convencido de que si me preguntan por el arbitraje es porque hubo algo”, sentenció.

En El Campín, Santa Fe se fue con las manos vacías y la sensación de que el resultado estuvo condicionado, mientras Millonarios celebró no solo su victoria, sino el respaldo de su ‘punto invisible’. La polémica está servida.

