EN VIVO| Junior 1-0 Santa Fe: siga el minuto a minuto del partido clave de Liga BetPlay

Junior y Santa Fe se enfrentan en Barranquilla con la urgencia de sumar puntos para salir de la parte baja de la tabla. Foto: Santa Fe en X

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Santa Fe vuelve a la Liga BetPlay después de una noche histórica en Argentina. El conjunto cardenal visita este sábado a Junior en el estadio Romelio Martínez, apenas unos días después de eliminar a River Plate en el Monumental mediante los penales y avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Vasco da Gama en septiembre.

En el torneo colombiano, sin embargo, ambos necesitan reaccionar. Junior ocupa la casilla 18 con cuatro puntos en cuatro partidos, mientras Santa Fe es 15 con cinco unidades, producto de una victoria, dos empates y una derrota. El equipo barranquillero viene de caer 4-2 ante América y, como actual bicampeón, necesita empezar a recuperar terreno. Santa Fe, único colombiano que sigue con vida internacionalmente, también busca trasladar ese buen momento a la Liga.

Siga acá el minuto a minuto de Junior vs. Santa Fe en Liga BetPlay

66’ ⏱️ JUNIOR 🔴⚪️0-0 SANTA FE ⚫️⚫️:¡Gol de Junior! El conjunto barranquillero aprovechó un error en la salida de Santa Fe. Jeison Angulo entregó una pelota comprometida y Junior recuperó rápidamente, encontrando el espacio para atacar. Paiva tomó el balón suelto y filtró un pase preciso a la espalda de Iván Scarpetta. Allí apareció Luis Fernando Muriel, quien controló y resolvió con una gran definición acrobática para vencer a Weimar Asprilla y poner el 1-0 en el Romelio Martínez.

60’ ⏱️ JUNIOR 🔴⚪️0-0 SANTA FE ⚫️⚫️: ¡Primera gran ocasión del partido y es para Junior! El conjunto barranquillero encontró espacios por la banda izquierda, donde Caicedo levantó un centro preciso para Paiva, quien ganó en el juego aéreo y conectó un buen cabezazo.

Pero apareció Weimar Asprilla para salvar a Santa Fe. El arquero cardenal se lanzó abajo, hacia su costado izquierdo, y con la mano logró desviar el balón que buscaba el palo. Gran intervención para mantener el 0-0 en Barranquilla.

52’ ⏱️ JUNIOR 🔴⚪️0-0 SANTA FE ⚫️⚫️: Santa Fe toma la iniciativa en el segundo tiempo. El conjunto cardenal maneja mejor la pelota, adelanta líneas y busca acercarse al área de Mauro Silveira, aunque vuelve a aparecer el mismo problema del primer tiempo: falta precisión en el último cuarto de cancha.

Junior, por ahora, no consigue hacerse con el balón ni imponer las condiciones del arranque del partido. Santa Fe controla el trámite, pero todavía sin generar una ocasión clara.

45’ ⏱️ JUNIOR 🔴⚪️0-0 SANTA FE ⚫️⚫️: Se reanuda la acción en Barranquilla.

45’ ⏱️ JUNIOR 🔴⚪️0-0 SANTA FE ⚫️⚫️: Santa Fe cerró mejor la primera parte, con una actitud más agresiva y con Franco Fagúndez como el principal protagonista de sus ataques.

Junior, que comenzó dominando la posesión, perdió claridad con el paso de los minutos y no consiguió conectar sus circuitos ofensivos en el último cuarto de cancha. Weimar Asprilla prácticamente no tuvo trabajo bajo los tres palos en estos primeros 45 minutos.

35’ ⏱️ JUNIOR 🔴⚪️0-0 SANTA FE ⚫️⚫️:Vuelven las acciones cerca de las áreas, tanto para Junior como para Santa Fe. Sin embargo, a ambos les está faltando claridad en el último cuarto de cancha y, sobre todo, mejores decisiones para cerrar las jugadas.

Las aproximaciones terminan en pérdidas de balón, pases imprecisos o acciones que ni siquiera alcanzan a convertirse en remates. El partido recupera algo de movimiento, pero todavía sin una ocasión realmente clara.

25’ ⏱️ JUNIOR 🔴⚪️0-0 SANTA FE ⚫️⚫️: El partido baja un poco la intensidad. Las llegadas a las áreas escasean y el trámite se concentra nuevamente en la mitad de la cancha.

Junior recupera algo de control, aunque sin el dominio que mostró durante los primeros diez minutos. Santa Fe mantiene el orden defensivo y el juego continúa sin grandes emociones.

15’ ⏱️ JUNIOR 🔴⚪️0-0 SANTA FE ⚫️⚫️: Primer buen pasaje de Santa Fe. El conjunto cardenal encuentra mejores asociaciones en ataque, con Franco Fagúndez como eje para conectar el mediocampo con los hombres de ofensiva.

Las triangulaciones empiezan a generar espacios y Santa Fe ya consigue acercarse al área de Junior. Todavía sin exigir a Mauro Silveira, pero la reacción del visitante empareja el trámite en el Romelio Martínez.

10’ ⏱️ JUNIOR 🔴⚪️0-0 SANTA FE ⚫️⚫️: Primeros diez minutos en el Romelio Martínez y Junior se adueña de la pelota. El equipo barranquillero mantiene la posesión, propone y juega mayoritariamente en campo de Santa Fe, que corre detrás del balón y prioriza un bloque defensivo compacto.

El conjunto cardenal, sin embargo, encuentra dificultades para salir cuando recupera la pelota y pierde rápidamente la posesión. Junior controla el trámite, aunque todavía no consigue transformar ese dominio en una ocasión clara de gol.

01’ ⏱️ JUNIOR 🔴⚪️0-0 SANTA FE ⚫️⚫️: Ya rueda el balón en Barranquilla.

Junior también confirmó su once titular para recibir a Santa Fe en el Romelio Martínez. Mauro Silveira será el arquero, mientras que la línea defensiva estará conformada por Yeison Suárez, Jean Pestaña, Jermein Peña y Daniel Socarrás.

En el mediocampo estarán Juan David Ríos, Fabián Ángel y Brayan Castrillón. Más adelantados aparecerán Jannenson Sarmiento y Luis Muriel, acompañando al referente de ataque, Francisco Fydriszewski.

Santa Fe ya tiene definida su formación inicial para enfrentar a Junior en el Romelio Martínez. En el arco estará Weimar Asprilla, quien llega con un impulso especial después de ser uno de los héroes de la clasificación ante River Plate: atajó un penal y convirtió el lanzamiento definitivo en la tanda.

La defensa estará conformada por Mateo Puerta, Emanuel Olivera, Iván Scarpetta y Jeyson Angulo. En el mediocampo aparecerán Ewil Murillo y Jhojan Torres, mientras que Luis Palacios ocupará el costado derecho y Maximiliano Lovera jugará por la izquierda. En ataque estarán Nahuel Bustos y Franco Fagúndez.

Los últimos enfrentamientos entre Junior y Santa Fe muestran una serie bastante pareja, aunque con una ligera ventaja para el conjunto cardenal. La última vez que se cruzaron fue en las semifinales de la Liga BetPlay del primer semestre: empataron 1-1 en Bogotá y 0-0 en Barranquilla. La serie terminó definiéndose desde el punto penal, con clasificación de Junior a la final.

Antes de esa llave, Santa Fe se impuso 2-1 como local en febrero. Además, ambos protagonizaron la Superliga 2026, con empate 1-1 en Barranquilla y triunfo contundente de Santa Fe por 3-0 en Bogotá, resultado que le permitió quedarse con el título tras un 4-1 global.

Así, los últimos cinco enfrentamientos dejan un balance de tres empates y dos victorias de Santa Fe, sin triunfos de Junior en ese periodo.

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