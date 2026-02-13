Logo El Espectador
La garra charrúa del león

Con Pablo Repetto al mando y el sello uruguayo otra vez en el banco, el cuadro cardenal visita este viernes a América en Cali en medio de un arranque invicto que divide sensaciones.

Juan Carlos Becerra
13 de febrero de 2026 - 01:02 p. m.
Exfutbolista y entrenador uruguayo que dirige a Santa Fe, en el partido de vuelta ante Júnior por la final de la Superliga Betplay 2026.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En Uruguay el fútbol se vive por el peso significativo que ha tenido en su historia. Palabras como “garra”, “huevos” y “agallas” tienen un valor diferencial en el sur del continente, en ocasiones, más que en la técnica y en el trato al balón. Esa forma de sentir el deporte, que patentó la selección celeste con el grito ¡Uruguay nomá!, la llaman desde hace más de un siglo la garra charrúa.

Ese ADN competitivo, que cuenta con una mezcla de orden, carácter y rebeldía, ha viajado por el continente, y en Bogotá encontró un hogar particular....

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

