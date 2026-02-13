La garra charrúa del león

Exfutbolista y entrenador uruguayo que dirige a Santa Fe, en el partido de vuelta ante Júnior por la final de la Superliga Betplay 2026. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En Uruguay el fútbol se vive por el peso significativo que ha tenido en su historia. Palabras como “garra”, “huevos” y “agallas” tienen un valor diferencial en el sur del continente, en ocasiones, más que en la técnica y en el trato al balón. Esa forma de sentir el deporte, que patentó la selección celeste con el grito ¡Uruguay nomá!, la llaman desde hace más de un siglo la garra charrúa.

Ese ADN competitivo, que cuenta con una mezcla de orden, carácter y rebeldía, ha viajado por el continente, y en Bogotá encontró un hogar particular....