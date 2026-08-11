La historia de amor de Rodallega con Santa Fe que todavía tiene capítulos por escribir

Hugo Rodallega celebrando su gol contra Caracas en la Copa Sudamericana. Foto: EFE - Carlos Ortega

Hugo Rodallega sigue escribiendo una historia romántica con Independiente Santa Fe. Una historia que, por ahora, parece no tener un final cercano. El delantero vallecaucano volvió a marcar con el conjunto cardenal y alcanzó los 77 goles oficiales, una cifra que le permitió igualar a uno de los grandes ídolos de la institución: Omar Sebastián Pérez.

La cifra tiene todavía más valor por el momento de su carrera en el que la consiguió. Rodallega alcanzó los 77 tantos con Santa Fe con 41 años y 141 partidos con el club...