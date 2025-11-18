Logo El Espectador
Las siete vidas del León: Santa Fe arranca en los cuadrangulares

Bucaramanga recibe al cuadro cardenal en el arranque del grupo B, que ayer abrió su acción con el duelo entre Fortaleza y Deportes Tolima. El Expreso Rojo defiende su título y es uno de los llamados a pelear el paso a la final de diciembre.

Fernando Camilo Garzón
19 de noviembre de 2025 - 12:36 a. m.
Harold Santiago Mosquera (der.) ha sido la figura de Santa Fe en las últimas fechas.
Foto: Óscar Pérez

Independiente Santa Fe entra a los cuadrangulares como un campeón que no ha terminado de aterrizar. La estrella conseguida hace apenas unos meses sigue brillando en la memoria del hincha, pero la temporada que siguió al título ha sido una montaña rusa marcada por la irregularidad, los cambios en el banquillo y la incertidumbre administrativa. A pesar de todo, el León vuelve a instalarse en las finales. Será un rival incómodo e impredecible y encara una fase decisiva sin el rótulo de favorito, pero con una narrativa que lo hace, quizá, más...

