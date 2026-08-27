Las tandas de penales no son el verdugo de los colombianos y estos datos lo demuestran

Franco Fagúndez de Independiente Santa Fe celebra un gol este miércoles 26 de agosto de 2026, en el partido de la Copa Sudamericana contra River Plate en el estadio Más Monumental de Buenos Aires, Argentina. Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

Independiente Santa Fe acaba de hacer historia en la Copa Sudamericana, clasificando a cuartos de final y dejando en el camino, por penales, a River Plate en el estadio Más Monumental de Buenos Aires, Argentina. La instancia que parecía imposible para los colombianos se convirtió en una aliada.

Sin embargo, muchas personas siguen teniendo la percepción de que los equipos del país y hasta la selección nacional pierden más de lo que ganan en la tanda de penales, y hay datos que corroboran esa visión, pero hay otros que...