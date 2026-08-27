Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
Santa Fe
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Las tandas de penales no son el verdugo de los colombianos y estos datos lo demuestran

La histórica clasificación de Santa Fe en la Copa Sudamericana vuelve a sembrar la duda: ¿de verdad Colombia no destaca en las tandas de penales?

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
27 de agosto de 2026 - 05:09 p. m.
Franco Fagúndez de Independiente Santa Fe celebra un gol este miércoles 26 de agosto de 2026, en el partido de la Copa Sudamericana contra River Plate en el estadio Más Monumental de Buenos Aires, Argentina.
Franco Fagúndez de Independiente Santa Fe celebra un gol este miércoles 26 de agosto de 2026, en el partido de la Copa Sudamericana contra River Plate en el estadio Más Monumental de Buenos Aires, Argentina.
Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

Independiente Santa Fe acaba de hacer historia en la Copa Sudamericana, clasificando a cuartos de final y dejando en el camino, por penales, a River Plate en el estadio Más Monumental de Buenos Aires, Argentina. La instancia que parecía imposible para los colombianos se convirtió en una aliada.

Sin embargo, muchas personas siguen teniendo la percepción de que los equipos del país y hasta la selección nacional pierden más de lo que ganan en la tanda de penales, y hay datos que corroboran esa visión, pero hay otros que...

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

PremiumEE

La SEDE de El Espectador

la SEDE

Independiente Santa Fe

River

Santa Fe

River Plate

Copa Sudamericana

Sudamericana

Copa Sudamericana 2026

Sudamericana 2026

estadio Más Monumental

tanda de penales

Copa Libertadores

Libertadores

Santa Fe vs. River Plate

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.