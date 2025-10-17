Liga BetPlay: Santa Fe dejó ir puntos en Tunja y Medellín se acerca a la punta

Santa Fe empató con Boyacá Chicó en el arranque de la fecha 16 de la Liga BetPlay. Foto: Santa Fe

Boyacá Chicó y Santa Fe empataron sin goles este viernes en el estadio La Independencia de Tunja (0-0). El resultado deja más dudas que certezas en ambos equipos: los cardenales no pudieron afianzarse en el grupo de los ocho, mientras que los ajedrezados siguen comprometidos en la lucha por evitar el descenso.

El primer tiempo fue parejo y de escasas emociones. El cuadro cardenal generó dos opciones en la etapa inicial: primero con un remate cruzado de Omar Fernández que exigió a Darío Denis, y luego con un disparo de Daniel Torres bien contenido por el arquero uruguayo.

El local respondió antes de que Hernán Rivera pitara para señalar el final de la primera etapa con un intento de media distancia de Delio Ramírez, que terminó sin mayores complicaciones en las manos de Weimar Asprilla -titular ante la lesión de Andrés Mosquera Marmolejo-.

⏱ 90'+5 Con empate finalizó el partido en La Independencia.



En el complemento, el partido mantuvo el mismo libreto. La posesión fue disputada y el león fue el primero en acercarse de nuevo al arco rival. Hugo Rodallega, entrando al área, soltó un derechazo a media altura que Denis logró rechazar.

El conjunto boyacense apostó nuevamente por el remate de larga distancia, su principal recurso ofensivo de la noche, pero sin puntería ni sorpresa para inquietar a la defensa bogotana. El tiempo corría y a ninguno le convenía el resultado.

En el cierre Francisco López refrescó el ataque para romper el cero pero no fue posible. Omar Fernández envió afuera dos opciones claras dentro del área y Alexis Zapata probó desde media distancia, pero el portero ajedrezado le bajó la persiana.

Con el 0-0 final, Santa Fe llegó a 21 puntos y continúa en el octavo lugar. Perdió la posibilidad de escalar posiciones y acercarse a la clasificación anticipada. Chicó, por su parte, sumó un punto que sabe a poco, sobre todo porque Unión Magdalena ganó y le recorta distancias en la tabla del descenso.

Más temprano, la jornada había comenzado con dos duelos simultáneos. En Santa Marta, Unión ganó 3-1 a Envigado con tantos de Cristian Iguarán, Janneson Sarmiento y Ricardo Márquez, resultado que mantiene viva su esperanza de seguir en primera. Luis Ángel Díaz descontó para los naranjas.

En Medellín, el DIM remontó y venció 3-1 a Fortaleza CEIF, con anotaciones de Federico Fydriszewski, Brayan León y Francisco Chaverra. Con esa victoria, el equipo rojo alcanzó los 30 puntos, los mismos que el líder Atlético Bucaramanga, que visitará a Millonarios el martes 14 en El Campín.

