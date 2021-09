Liga BetPlay: Santa Fe logró un empate en su visita a Medellín

Santa Fe insistió, pero no pudo llevarse la victoria y finalmente se llevó un empate en su visita a Medellín por la fecha 8 de la Liga BetPlay.

Partido flojo. Medellín y Santa Fe, urgidos de sumar en la Liga BetPlay, no se pudieron sacar diferencias en uno de los compromisos que pintaba más atractivos en la fecha ocho del torneo.

Medellín tuvo mayor posesión, pero siguió con problemas para generar juego en profundidad y opciones de riesgo en el arco rival; Santa Fe, que sigue en su objetivo por adaptarse a la identidad de Grigori Méndez, su director técnico, fue quien generó mayor peligro y estuvo más cerca de abrir el marcador en el Atanasio Girardot.

Andrés Mosquera, guardameta de Medellín, fue una de las figuras más destacadas del encuentro tras varias atajadas que tuvo en los últimos 20 minutos de juego y que significaron un punto para los locales, que siguen sin encontrar su mejor versión.

Con este empate, Medellín queda en la casilla 14 de la Liga BetPlay con 8 unidades, mientras que Santa Fe se queda en el puesto 17 con seis puntos.

La fecha 8 de la Liga BetPlay empezó con un resultado inesperado. Quindío, necesitado de puntos, venció a domicilio a América por la mínima diferencia. Leyser Chaverra, autor del único tanto del partido, le dio uno de los tantos salvavidas que necesita el cuadro cafetero en el campeonato.

Equidad también logró sumar y venció en Techo a Jaguares. Kevin Salazar, volante asegurador, le dio la victoria al equipo bogotano y lo resucitó en el torneo local.

Once Caldas, que sigue sin ganar en la Liga BetPlay, empezó la jornada dominical empatando a un gol con Bucaramanga; Pasto, que igual sigue último en la tabla, le ganó en condición de local a un Cali que sigue siendo irregular con su rendimiento.

La jornada dominical la cerrará Alianza Petrolera, que recibirá a Nacional, líder del campeonato. Y mañana, con los partidos Águilas vs. Pereira (4:00 p. m.); Tolima vs. Envigado (6:00 p. m.) y Millonarios vs. Patriotas (8:05 p. m.), se concluirá la fecha 8 de la Liga BetPlay.