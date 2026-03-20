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Los 80 cañonazos del Maestrico: cumpleaños de Alfonso Cañón

En entrevista con El Espectador, el ídolo de Independiente Santa Fe y referente del primer título de América de Cali, habló sobre su vida actual y los recuerdos más vívidos que conserva del fútbol.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
20 de marzo de 2026 - 12:00 p. m.
Alfonso Cañón cumple 80 años.
Alfonso Cañón cumple 80 años.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Alfonso Cañón está frente a un arco. No es uno profesional, es el de la cancha de su barrio, Carabelas, al suroccidente del centro de Bogotá. El piso es de cemento y está marcado con líneas rojas, blancas y amarillas. Sirven, al mismo tiempo, para fútbol, baloncesto y voleibol. Los postes, completamente blancos, no tienen malla. Aun así, él se para como si el estadio estuviera lleno. Va a cobrar un penalti.

No hay balón. Sin embargo, al preguntarle cómo los pateaba en sus años mozos, su cuerpo responde al mismo tiempo que sus...

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

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UJUD(9371)Hace 32 minutos
Desde que jugó en la selección juvenil de Cund/marca. lo admiramos y también fué campeón nacional en ese equipo, con Piñeros y otros que surgieron allí como Calixto Avena de Bolívar.
Edgar Trujillo(22146)Hace 53 minutos
Gran jugador. A pesar de ser hincha de Millos, hay que darle al Cesar lo que le pertenece. Fue un jugador muy ingenuoso mentalmente. Lo vi infinidad de veces con Santa Fe y con el America de Cali. Su caracteristica fue siempre la humildad y la finura para jugar al futbol..Feliz cumpleanos MAESTRO.
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