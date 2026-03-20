Los 80 cañonazos del Maestrico: cumpleaños de Alfonso Cañón

Alfonso Cañón cumple 80 años.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Alfonso Cañón está frente a un arco. No es uno profesional, es el de la cancha de su barrio, Carabelas, al suroccidente del centro de Bogotá. El piso es de cemento y está marcado con líneas rojas, blancas y amarillas. Sirven, al mismo tiempo, para fútbol, baloncesto y voleibol. Los postes, completamente blancos, no tienen malla. Aun así, él se para como si el estadio estuviera lleno. Va a cobrar un penalti.
No hay balón. Sin embargo, al preguntarle cómo los pateaba en sus años mozos, su cuerpo responde al mismo tiempo que sus...
Por Diego Alejandro Daza Gómez
Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com