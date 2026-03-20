Los 80 cañonazos del Maestrico: cumpleaños de Alfonso Cañón

Alfonso Cañón cumple 80 años. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Alfonso Cañón está frente a un arco. No es uno profesional, es el de la cancha de su barrio, Carabelas, al suroccidente del centro de Bogotá. El piso es de cemento y está marcado con líneas rojas, blancas y amarillas. Sirven, al mismo tiempo, para fútbol, baloncesto y voleibol. Los postes, completamente blancos, no tienen malla. Aun así, él se para como si el estadio estuviera lleno. Va a cobrar un penalti.

No hay balón. Sin embargo, al preguntarle cómo los pateaba en sus años mozos, su cuerpo responde al mismo tiempo que sus...