Pablo Repetto, el gran fichaje de Santa Fe para iniciar el proyecto 2026

La presentación fue en una conferencia de prensa organizada por el club en el estadio Nemesio Camacho El Campín.
Foto: Óscar Pérez
Independiente Santa Fe no esperó a que terminara el 2025 para activar su nuevo proyecto deportivo. Tras su eliminación prematura en los cuadrangulares semifinales —quedó fuera en la cuarta fecha el fin de semana luego de caer 1-0 contra Deportes Tolima en Ibagué—, el club cardenal presentó oficialmente a su nuevo director técnico: Pablo Repetto, el uruguayo que encabezará el plan para un 2026 cargado de competencia y exigencia internacional.
La presentación se realizó en el estadio Nemesio Camacho El Campín y el presidente...
Por Diego Alejandro Daza Gómez
Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com
