Pablo Repetto, el gran fichaje de Santa Fe para iniciar el proyecto 2026

La presentación fue en una conferencia de prensa organizada por el club en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Foto: Óscar Pérez

Independiente Santa Fe no esperó a que terminara el 2025 para activar su nuevo proyecto deportivo. Tras su eliminación prematura en los cuadrangulares semifinales —quedó fuera en la cuarta fecha el fin de semana luego de caer 1-0 contra Deportes Tolima en Ibagué—, el club cardenal presentó oficialmente a su nuevo director técnico: Pablo Repetto, el uruguayo que encabezará el plan para un 2026 cargado de competencia y exigencia internacional.

La presentación se realizó en el estadio Nemesio Camacho El Campín y el presidente...