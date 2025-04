“Peirano fue el que me animó a venir”: Jorge Bava, DT de Independiente Santa Fe

El uruguayo Jorge Bava, nuevo director técnico de Independiente Santa Fe. Foto: Santa Fe

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Jorge Bava habló este miércoles con la prensa, en la víspera de su debut con Independiente Santa Fe enfrentando a Deportivo Pasto.

El uruguayo, que reemplaza a su compatriota Pablo Peirano, agradeció el recibimiento y confesó que su antecesor fue clave en su decisión de aceptar el reto. “Peirano me animó a venir, me habló maravillas del club. En estos pocos días que he tenido no hago más que confirmarlo”, aseguró el entrenador, quien ya recibió la visa y confirmó que estará en la raya este viernes en El Campín.

El nuevo técnico cardenal aseguró que no pretende imponer de inmediato su estilo, sino que irá adaptando su idea de juego a las fortalezas actuales del plantel. “Mis intenciones tienen que ir de acuerdo a las características del equipo y de a poquito ir amalgamando mi pensamiento de juego con sus características para llegar a ese modelo que uno quiere. Me gusta que es un equipo versátil”, afirmó.

🦁⚽“Mis intenciones tiene que ir de acordes a las características del equipo y de a poquito ir amalgamando mi pensamiento de juego con sus características para llegar a ese modelo que uno quiere. Me gusta que es un equipo versátil” Jorge Bava, técnico de Santa Fe.#DespiertaWIN pic.twitter.com/m9dSVtia23 — Win Sports (@WinSportsTV) April 2, 2025

Bava asume un equipo que marcha segundo en la tabla, escolta del América, con seis victorias, cuatro empates y apenas dos derrotas en 12 partidos.

Mientras se definía la contratación de Bava, el equipo fue dirigido de manera interina por Francisco López, acompañado de Robinson Zapata. Juntos estuvieron al frente del equipo durante siete compromisos y dejaron al club en la zona alta de la tabla.

Ahora será el turno del técnico charrúa de tomar las riendas y consolidar al equipo como protagonista del campeonato colombiano.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador