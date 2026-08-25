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River Plate vs. Sante Fe: hora y dónde ver en vivo el partido de la Copa Sudamericana

El león intentó de todas las formas posibles, pero fue incapaz de aprovechar las ocasiones de gol que generó en Bogotá y dejó la clasificación para el partido de vuelta.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
25 de agosto de 2026 - 01:07 p. m.
Nicolás Otamendi, Rafael Santos Borré y Hugo Rodallega en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudameriana en el estadio El Campín de Bogotá.
Nicolás Otamendi, Rafael Santos Borré y Hugo Rodallega en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudameriana en el estadio El Campín de Bogotá.
Foto: Jorge Londoño
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Luego de que no se rompiera el cero en Bogotá, Independiente Santa Fe y River Plate definirán este miércoles al último clasificado a los cuartos de final de la Copa Conmebol Sudamericana. El equipo argentino recibirá al león en el estadio Monumental de Buenos Aires, con la serie completamente abierta.

El partido de ida dejó oportunidades para ambos equipos y varios disparos que se estrellaron contra los palos. El cuadro cardenal, sin embargo, tuvo las opciones más claras para quedarse con la victoria en El Campín, pero careció de eficacia en los momentos decisivos y dejó escapar una ventaja importante.

El empate sin goles mantuvo abierta una llave en la que ninguno de los dos equipos logró sacar diferencias. Por eso, los 90 minutos en Buenos Aires serán definitivos para Santa Fe y River, que buscarán un triunfo para avanzar a los cuartos de final, mientras un nuevo empate llevaría la definición a los penaltis.

River llega a esta serie en medio de un presente complicado, marcado por las dudas alrededor de su funcionamiento bajo el mando de Eduardo Coudet. Su juego no ha terminado de convencer, pese a la importante inversión realizada para reforzar la nómina este semestre, por lo que avanzar en la Sudamericana representa una necesidad para recuperar confianza.

Santa Fe tampoco atraviesa su mejor momento en el torneo local. El cuadro cardenal ocupa, por ahora, la undécima posición de la Liga BetPlay y viene de empatar 0-0 con América de Cali el pasado sábado, en un partido más recordado por los desmanes entre las hinchadas de ambos equipos que por lo ocurrido en la cancha.

El ganador de esta serie de octavos de final serie tendrá como rival en los cuartos al Vasco da Gama, equipo brasileño en el que militan los colombianos Andrés Gómez, Carlos Cuesta y Marino Hinestroza. El conjunto carioca consiguió su clasificación tras dejar en el camino a Olimpia de Paraguay, al imponerse 4-1 en el marcador global.

Así, Santa Fe tendrá una nueva oportunidad para dar un golpe internacional en el Monumental, mientras River buscará aprovechar su condición de local para superar una serie que llega igualada. Con todo por definirse después del 0-0 en Bogotá, el último cupo a los cuartos de final estará en juego en Buenos Aires.

River Plate vs. Santa Fe: hora y dónde ver en vivo los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

  • Fecha: miércoles 26 de agosto de 2026
  • Lugar: Más Monumental de Buenos Aires
  • Hora: 7:30 p. m. (hora de Colombia)
  • Canal: ESPN y Disney+ Premium

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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