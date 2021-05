Santa Fe abrió con victoria la quinta fecha del Torneo Finalización

El 'Expreso Rojo' superó 2-1 a Envigado en el estadio Metropolitano de Techo y asumió parcialmente el liderato del torneo.

Independiente Santa Fe sumó su segunda victoria en lo que va corrido del rentado nacional. Este martes en la noche, los dirigidos por Arturo Boyacá superaron 2-1 a Envigado en el estadio Metropolitano de Techo, escenario que sirvió para que Santa Fe oficiara de local, debido a que El Campín fue utilizado a por La Equidad para enfrentar este martes a Libertad de Paraguay por la Copa Sudamericana.

Los goles de la victoria cardenal fueron obra de Mario Gómez sobre el minuto 18 del primer tiempo, al minuto 36 de la misma etapa, Juan Guillermo Vélez aumentó el marcador para el equipo bogotano.

Promediando la segunda parte, Envigado encontró el descuento, tras un polémico penalti decretado por el árbitro central del compromiso, Sebastián Restrepo. El delantero 'naranja', Jorge Horacio Serna se paró frente a la pelota al minuto 72 del complemento y con una buena ejecución cambió por gol el tiro desde los doce pasos.

De esta forma Santa Fe sumó tres puntos que lo dejan parcialmente en la primera posición de la tabla, tras acumular 8 unidades, sin embargo, aún falta el resto de la jornada que se llevará a cabo entre este miércoles 14 y jueves 15 de septiembre.

Por su parte, Envigado quedó parcialmente en la casilla 12, luego de sumar cinco puntos. La quinta fecha continuará este jueves a partir de las 3:30 p.m cuando de inicio el juego entre Itaguí y Deportivo Cali.

Partidos de la quinta fecha:

Martes

Santa Fe 2- Envigado 1

Miércoles

Itagüí vs. Deportivo Cali 3:30 p.m.

Independiente Medellín vs. Real Cartagena 8:00 p.m.

Once Caldas vs. Deportes Tolima 8:00 p.m.

Cúcuta Deportivo vs. Deportes Quindío 8:00 p.m.

Atlético Huila vs. Deportivo Pereira 8:00 p.m.

Atlético Júnior vs. Atlético Nacional 8:00 p.m.

Jueves

Boyacá Chicó vs. Millonarios 8:00 p.m.

Octubre 26

América de Cali vs. La Equidad.