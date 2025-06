Santa Fe buscará la estrella en Medellín: “La idea es salir a competir”, dijo Bava

Exfutbolista y entrenador uruguayo que dirige a Santa Fe, en el partido ante Medellín por la fecha catorce de la Liga Betplay 2025-I. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Independiente Santa Fe no logró sacar ventaja en casa y empató 0-0 frente a Independiente Medellín en el juego de ida de la final de la Liga BetPlay 2025-I, disputado el martes en el estadio El Campín de Bogotá. El equipo cardenal dejó pasar la oportunidad de irse en ventaja a la vuelta, en un partido que fue cerrado, disputado y con escasas opciones claras de gol.

Al término del compromiso, el técnico uruguayo Jorge Bava habló en rueda de prensa. Allí hizo un balance del resultado, explicó los cambios que realizó durante el segundo tiempo y se refirió a las posibilidades que mantiene su equipo de coronarse campeón en el partido definitivo en Medellín.

Sobre las diferencias respecto al duelo frente a Millonarios en los cuadrangulares semifinales, Bava fue claro: “Los partidos son completamente diferentes, tienen una similitud, tanto Millonarios como el DIM y es que son muy buenos en contragolpes y transiciones, quizás por encontrar los goles tan temprano esa vez hubo un cambio de partido, hoy no fue así. Cada vez que el rival recuperaba no te dejaba presionar, en eso son muy buenos. Pero son partidos diferentes por más que tengan alguna similitud. El DIM no nos dejaba presionar y se hizo un partido muy apretado, por momentos para uno y por momentos para otro”.

Un movimiento que generó debate fue la sustitución de Harold Santiago Mosquera por Jeison Angulo. Al respecto, el entrenador explicó: “La idea era seguir manteniendo el esquema clausurando las bandas. Necesitábamos piernas a favor para aprovechar espaldas de los carrileros y tuve que tomar esa decisión. Si quería jugar con volantes por afuera tenía que salir uno, Harold estaba haciendo un buen partido y fue un tema de decisiones no más”.

En cuanto a la pérdida de posesión y los errores no forzados, Bava no se escondió: “Ineficacia nuestra, el campo, por presión ejercida de buena forma por el rival y sí, tuvimos alguna pérdida de balón. Los errores técnicos tratamos de dar herramientas para mejorarlos, pero no le caigo mucho, me enfoco más en lo táctico. Sí es verdad, hubo alguna mala entrega, también hubo buenas que pudieron ser goles. Hay muchos factores, pero sí, por momentos sí, como por momentos también hubo buenas jugadas, circulaciones, triangulaciones”.

A pesar de no haber conseguido la victoria, Bava destacó la actitud de su equipo: “El equipo ha sido competitivo y hoy no fue la excepción. Fue un partido muy apretado como toda final y más con un rival como es el DIM. Siempre ha sido competitivo, atacando, defendiendo, lo ha hecho bien y eso resalta el espíritu de este equipo, resiliente y eso nos deja muy contentos”.

Sobre el duelo definitivo en Medellín, el técnico evitó adelantarse: “Mañana veremos, no me apuren. Vamos a ver el partido, serán partidos diferentes, va a ser muy disputado por ser final. Lo bueno de esto es que son partidos cercanos, mismos rivales, mismos jugadores y vamos a poder ajustar algunos temas. La idea es salir a competir el partido en cada una de sus fases de juego y puedes analizar, pero cada partido puede salir diferente. Me deja tranquilo como ellos leen el partido y aplican lo que el partido pide en cada momento”.

El partido decisivo entre Independiente Medellín y Santa Fe será el domingo a las 6:00 p.m. en el estadio Atanasio Girardot.

