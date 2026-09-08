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Santa Fe contra un rival de Gama alta en la Copa Sudamericana

En entrevista con El Espectador, Leandro Castellanos, exarquero y referente del cuadro cardenal, además de campeón de la Copa Sudamericana 2015 con el cuadro cardenal, analizó las claves para superar al equipo brasileño Vasco da Gama.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
08 de septiembre de 2026 - 12:00 a. m.
Jugadores de Santa Fe en el estadio Monumental de Buenos Aires.
Jugadores de Santa Fe en el estadio Monumental de Buenos Aires.
Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

Independiente Santa Fe no quiere despertarse del sueño que está viviendo en la Copa Sudamericana. Después de eliminar a River Plate en una dramática definición por penaltis en el estadio Monumental de Buenos Aires, el cuadro cardenal vuelve a El Campín con la ilusión de dar otro paso hacia la pelea por el título continental.

Ahora el desafío será diferente. Así lo considera Leandro Castellanos, exarquero y referente del equipo rojo, quien fue campeón de la Copa Sudamericana con Santa Fe en 2015. Para Castellanos, el equipo...

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

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