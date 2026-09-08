Santa Fe contra un rival de Gama alta en la Copa Sudamericana

Jugadores de Santa Fe en el estadio Monumental de Buenos Aires.
Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni
Independiente Santa Fe no quiere despertarse del sueño que está viviendo en la Copa Sudamericana. Después de eliminar a River Plate en una dramática definición por penaltis en el estadio Monumental de Buenos Aires, el cuadro cardenal vuelve a El Campín con la ilusión de dar otro paso hacia la pelea por el título continental.
Ahora el desafío será diferente. Así lo considera Leandro Castellanos, exarquero y referente del equipo rojo, quien fue campeón de la Copa Sudamericana con Santa Fe en 2015. Para Castellanos, el equipo...
Por Diego Alejandro Daza Gómez
Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com
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