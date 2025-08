Santa Fe cumplió y avanzó en la Copa BetPlay 2025: este será su próximo rival

Harold Santiago Mosquera de Independiente Santa Fe. Foto: Santa Fe

En un partido discreto y sin muchas emociones en el estadio Francisco Rivera Escobar, Independiente Santa Fe igualó 0-0 ante Internacional de Palmira y selló su clasificación a los octavos de final de la Copa BetPlay 2025.

El equipo bogotano hizo valer el 2-0 conseguido en el juego de ida en El Campín, con goles de Ángelo Rodríguez (28′) y Harold Santiago Mosquera (33′).

Con el global a favor, el cuadro cardenal enfrentará en la siguiente fase a Alianza Valledupar.

Los playoffs del torneo sigue su curso y este martes también dejó la clasificación de Atlético Nacional, que goleó 3-0 como visitante a Cúcuta Deportivo.

El partido estuvo marcado por un nuevo episodio de violencia en el fútbol colombiano: el bus del equipo antioqueño fue apedreado en su camino al estadio General Santander, dejando algunos jugadores con lesiones leves.

La acción de la Copa BetPlay continuará este miércoles 6 de agosto con los duelos Tigres vs. América (5:00 p.m.) y Atlético Huila vs. Junior (7:30 p.m.). El encuentro entre Patriotas y Once Caldas fue reprogramado por el paro minero en Boyacá.

Para el jueves 7 está programado el partido entre Jaguares e Independiente Medellín (5:00 p.m.). La siguiente semana jugarán Cundinamarca vs. Tolima (miércoles 13) y el cierre de los playoffs será el martes 26 de agosto con el duelo entre Real Cartagena y Millonarios (8:10 p.m.).

