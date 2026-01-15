Santa Fe presentó su nueva camiseta para la temporada 2026, ¿cuánto vale y dónde comprarla?

El cuadro capitalino hizo oficial la indumentaria que utilizará para la nueva temporada. Foto: Independiente Santa

Tras el pitazo final del partido de ida de la Superliga BetPlay 2026, Independiente Santa Fe presentó este jueves, a través de sus redes sociales, su nueva camiseta titular, la cual, tiene un detalle que generó opiniones divididas en la hinchada.

“Herencia, identidad y simbolismo 😍¡Con ustedes, la nueva Piel Del León 🦁“, escribió el equipo en sus plataformas oficiales al lanzar la nueva indumentario.

El detalle que causó discusión entre un sector de la parcialidad capitalina fue el de las mangas. Las camisetas del cuadro cardenal suelen ser rojas con mangas blancas, pero para la campaña que recién arrancó ese rasgo distintivo no fue incluido.

En lugar de las tradicionales mangas hay una línea ancha que va desde un cuello rojo tipo polo hasta los puños. La nueva prenda también cuenta con un microrrelieve en la totalidad del torso con ondulaciones.

De acuerdo con las fotos publicadas por Santa Fe en sus redes sociales, tanto las medias como la pantaloneta serán blancas para esta temporada. El próximo fin de semana, cuando el León reciba a Águilas Doradas por la primera fecha de la Liga BetPlay, se hará el estreno de la nueva indumentaria.

¿Cuánto vale la nueva camiseta de Santa Fe y donde comprarla?

La nueva indumentaria de Independiente Santa Fe ya está disponible para la venta en la página de People Plays y tiene un precio $ 329.900. La prenda también estará disponible en los distintos puntos de venta de las tiendas oficiales del club (Casa Cardenal).

Se trata de la tercera camiseta titular que Fila -multinacional de origen italiano pero basada en Corea del Sur- confecciona para el equipo capitalino. La relación entre ambas instituciones comenzó en 2024, en remplazo de Kappa, también de Italia.

¿Cómo le fue a Santa Fe en la final de la Superliga?

Atlético Junior e Independiente Santa Fe empataron este jueves 1-1 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez en el partido de ida de la Superliga BetPlay 2026, certamen que abre la temporada del fútbol colombiano y enfrenta a los campeones del año anterior.

Desde el pitazo inicial, el duelo prometió intensidad. El cuadro local, dirigido por Alfredo Arias, buscó imponer su localía con posesión y llegada por las bandas, mientras que Santa Fe, con orden y cautela, cerró los espacios del tiburón y esperó el momento justo para hacer daño.

La apertura del marcador llegó antes del descanso. El capitán cardenal, Hugo Rodallega, aprovechó un error de Jhomier Guerrero y, tras quedar mano a mano, definió con precisión para colocar el 0-1 que silenció a la afición barranquillera. La visita se fue al entretiempo con ventaja.

En el complemento, Junior inclinó la cancha y ajustó sus piezas ofensivas. La insistencia rindió fruto cerca del minuto 75, cuando Teófilo Gutiérrez, ingresado en el segundo tiempo, encontró el balance perfecto entre experiencia y precisión para clavar la igualdad en el ángulo.

El tiburón buscó como pudo el segundo, pero le faltó precisión. Weimar Asprilla, quien ingresó por el lesionado Andrés Mosquera Marmolejo, evitó un mano a mano de Jhon Navia. En tiempo de adición Teo fingió una falta dentro del área rival y fue expulsado por doble amonestación.

¿Cuándo se juega la vuelta de la Superliga?

Con este resultado, la serie queda abierta para la vuelta, programada para el próximo miércoles 21 de enero en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá (7:30 p.m.), donde ambos equipos buscarán tomar ventaja en la lucha por el primer título del año en el fútbol profesional colombiano.

