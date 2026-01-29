Logo El Espectador
Santa Fe se despidió de María Camila Reyes: la capitana zarpa al exterior

La mediocampista bogotana, referente del cuadro cardenal, tendrá su primera experiencia en el fútbol extranjero. A sus 23 años firmó con el Vancouver Rise de la primera división de Canadá.

Daniel Bello
29 de enero de 2026 - 06:07 p. m.
Foto: @SantaFeLeonas

Independiente Santa Fe, uno de los referentes del fútbol femenino en Colombia, le dijo adiós a una de sus más grandes figuras. María Camila Reyes cerró este miércoles un capítulo que ya es parte de la historia reciente del equipo cardenal. El próximo reto de su carrera lo escribirá en el extranjero.

La mediocampista bogotana, figura del equipo capitalino en las últimas temporadas, anunció su salida después de consolidarse como líder futbolística y simbólica de un proceso que le devolvió el protagonismo a las leonas en la Liga BetPlay Femenina....

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Lucila Castro de Sanchez(60806)Hace 10 minutos
Buena suerte en su nuevo club y que sea reconocida como una brillante luchadora.
