Santa Fe se despidió de María Camila Reyes: la capitana zarpa al exterior

La mediocampista bogotana, referente del cuadro cardenal, tendrá su primera experiencia en el fútbol extranjero. A sus 23 años firmó con el Vancouver Rise de la primera división de Canadá. Foto: @SantaFeLeonas

Independiente Santa Fe, uno de los referentes del fútbol femenino en Colombia, le dijo adiós a una de sus más grandes figuras. María Camila Reyes cerró este miércoles un capítulo que ya es parte de la historia reciente del equipo cardenal. El próximo reto de su carrera lo escribirá en el extranjero.

La mediocampista bogotana, figura del equipo capitalino en las últimas temporadas, anunció su salida después de consolidarse como líder futbolística y simbólica de un proceso que le devolvió el protagonismo a las leonas en la Liga BetPlay Femenina....