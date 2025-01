Santa Fe se quedó sin jugadora clave para encarar la Liga BetPlay Femenina

La vallecaucana Karla Torres, figura de Independiente Santa Fe. Foto: EFE - Juan Pablo Pino

A semanas del arranque de la Liga BetPlay Femenina 2025, Independiente Santa Fe anunció que una de sus principales figuras saldrá del equipo. Se trata de Karla Torres, delantera de 18 años.

“Quiero contarles algo muy importante. Desde que llegué a Santa Fe mi vida cambió. Gracias a las compañeras, a la institución y la hinchada por siempre apoyarme”, arrancó el mensaje de la joven jugadora.

Entre 2022 y 2024 la vallecaucana jugó 33 partidos con el equipo bogotano. Antes de cumplir los 18 años ya era una pieza clave del equipo albirrojo, con el que jugó las finales de la Liga BetPlay Femenina y la Copa Libertadores del año pasado.

Y bueno... Karlita tiene un mensaje muy importante para toda #LaFamiliaDelLeón 🦁.



𝙃𝙀𝙍𝙀 𝙒𝙀 𝙂𝙊 🥹 pic.twitter.com/UputWMJ8S3 — Santa Fe Femenino (@LeonasSantaFe) January 31, 2025

En los próximos días, Torres viajará al extranjero para formalizar su vínculo con su nuevo equipo. “Se me presentó una oportunidad muy importante para mi vida y mi carrera”, comentó. Hizo énfasis en que su historia con la institución cardenal no ha terminado.

“No crean que me voy para siempre. Me voy en préstamo y me voy a encargar de que este escudo [el de Santa Fe] siempre quede en lo más alto, así como mi país”, comentó Karla, quien agradeció a la hinchada santafereña, al presidente del club, Eduardo Méndez, y al cuerpo técnico con el que trabajó.

🚨 Exclusiva: la colombiana Karla Torres está muy cerca de ser nueva jugadora de Leicester FC 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿.



Préstamo con cargo y opción de compra desde Independiente Santa Fe 🦁🇨🇴. pic.twitter.com/y7A1WXhrEz — Julián Capera (@JulianCaperaB) January 31, 2025

De acuerdo con versiones de la prensa, el destino de Karla Torres está en el Leicester City de la Women’s Super League, la máxima categoría del fútbol inglés, una de las ligas más fuertes del mundo. En principio estará a préstamo por seis meses, pero existe una opción de compra.

