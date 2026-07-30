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Santa Fe vs. Caracas, en vivo: siga el minuto a minuto del partido de la Copa Sudamericana

El conjunto cardenal llega a Venezuela con una ventaja de dos goles y con la ilusión de definir su pase a octavos de final.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
30 de julio de 2026 - 11:38 p. m.
Partido Santa Fe vs Caracas de Venezuela por la Copa Conmebol Sudamericana en el Estadio El Campin de Bogotá
Partido Santa Fe vs Caracas de Venezuela por la Copa Conmebol Sudamericana en el Estadio El Campin de Bogotá
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
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Santa Fe defenderá este jueves 30 de julio en Venezuela la ventaja de 2-0 conseguida contra Caracas en Bogotá, en el partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la Conmebol Sudamericana 2026. El conjunto cardenal llega con un panorama favorable y buscará administrar la diferencia para asegurar su clasificación a los octavos de final, instancia en la que ya espera River Plate de Argentina.

El equipo bogotano contará con el respaldo de los goles de Hugo Rodallega y Franco Fagúndez, mientras que Caracas está obligado a remontar la serie como local. Santa Fe llega tras perder 2-1 contra Águilas Doradas, partido en el que reservó varios titulares pensando en esta revancha internacional. El conjunto venezolano, por su parte, no disputa un partido por liga local desde junio debido a la suspensión de la Liga FUTVE tras los sismos que afectaron al país.

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¿A qué hora y dónde ver el partido Caracas vs. Santa Fe por Copa Sudamericana?

  • Fecha: jueves 30 de julio de 2026
  • Hora: 7:30 p.m., hora de Colombia
  • TV: DSports

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Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

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