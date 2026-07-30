Santa Fe vs. Caracas, en vivo: siga el minuto a minuto del partido de la Copa Sudamericana

Partido Santa Fe vs Caracas de Venezuela por la Copa Conmebol Sudamericana en el Estadio El Campin de Bogotá Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Santa Fe defenderá este jueves 30 de julio en Venezuela la ventaja de 2-0 conseguida contra Caracas en Bogotá, en el partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la Conmebol Sudamericana 2026. El conjunto cardenal llega con un panorama favorable y buscará administrar la diferencia para asegurar su clasificación a los octavos de final, instancia en la que ya espera River Plate de Argentina.

El equipo bogotano contará con el respaldo de los goles de Hugo Rodallega y Franco Fagúndez, mientras que Caracas está obligado a remontar la serie como local. Santa Fe llega tras perder 2-1 contra Águilas Doradas, partido en el que reservó varios titulares pensando en esta revancha internacional. El conjunto venezolano, por su parte, no disputa un partido por liga local desde junio debido a la suspensión de la Liga FUTVE tras los sismos que afectaron al país.

Minuto a minuto Caracas vs. Santa Fe, partido de la Copa Sudamericana 2026

Fecha: jueves 30 de julio de 2026

Hora : 7:30 p.m., hora de Colombia

TV: DSports

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