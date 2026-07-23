Santa Fe vs. Caracas: las claves del león para ganar y avanzar en la Copa Sudamericana

Jugador de Santa Fe durante el compromiso ante Platense de Argentina por Copa Conmebol Libertadores en el Estadio El Campin de Bogotá Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Independiente Santa Fe comienza su camino en los play-offs de la Copa Sudamericana 2026. El equipo bogotano recibirá a Caracas FC en el estadio El Campín, desde las 7:30 p. m. (hora de Colombia).

El conjunto cardenal llega con la obligación de aprovechar su condición de local y sacar una ventaja importante antes del partido de vuelta. Además, Santa Fe tuvo 25 días de trabajo de pretemporada para corregir errores y preparar el segundo semestre, un tiempo que los hinchas esperan ver reflejado dentro de la cancha.

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