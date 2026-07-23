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Santa Fe vs. Caracas: las claves del león para ganar y avanzar en la Copa Sudamericana

El cuadro bogotano inicia su camino en ‘la otra mitad de la gloria’ contr el conjunto venezolano.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
23 de julio de 2026 - 12:00 p. m.
Jugador de Santa Fe durante el compromiso ante Platense de Argentina por Copa Conmebol Libertadores en el Estadio El Campin de Bogotá
Jugador de Santa Fe durante el compromiso ante Platense de Argentina por Copa Conmebol Libertadores en el Estadio El Campin de Bogotá
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Independiente Santa Fe comienza su camino en los play-offs de la Copa Sudamericana 2026. El equipo bogotano recibirá a Caracas FC en el estadio El Campín, desde las 7:30 p. m. (hora de Colombia).

El conjunto cardenal llega con la obligación de aprovechar su condición de local y sacar una ventaja importante antes del partido de vuelta. Además, Santa Fe tuvo 25 días de trabajo de pretemporada para corregir errores y preparar el segundo semestre, un tiempo que los hinchas esperan ver reflejado dentro de la cancha.

Por otro...

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

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