Santa Fe 1-0 Caracas: siga en vivo el partido de El León en la Copa Sudamericana

Jugadores de Independiente Santa Fe en el partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 contra Peñarol en el estadio Campeón del Siglo de Montevideo, Uruguay. Foto: EFE - GASTON BRITOS

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Independiente Santa Fe vuelve a la acción en 2026 con un partido estelar y en una competición que le trae gratos recuerdos: la Copa Sudamericana. El conjunto dirigido por Pablo Repetto quiere comenzar con el pie derecho su segundo semestre del año y qué mejor forma que con una victoria internacional. Una que haga olvidar las frustraciones de los seis meses anteriores, tanto en la liga local como en la Copa Libertadores. A pesar de ganar sus dos últimos juegos, ambos como visitante, a Santa Fe no le alcanzó para quedarse en la ‘Gloria Eterna’ y soñar más alto en el continente.

Del otro lado está Caracas, que viene de la fase de grupos de la Sudamericana en la que, a pesar de terminar en el segundo lugar, muy lejos del líder Botafogo, dejó sin torneo internacional a un histórico del continente como Racing de Avellaneda. Además, el club venezolano demostró ser capaz de conseguir resultados fuera de su casa y esta noche en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, donde también el equipo santafereño busca una ventaja para viajar al país vecino con la maleta ligera de preocupaciones.

Santa Fe vs. Caracas: minuto a minuto en la Sudamericana

⏱️ 30’ Santa Fe 🔴 1-0 ⚪️ Caracas ⚽

Tomando el rebote después de un saque de banda de Caracas, Nahuel Bustos asiste a Hugo Rodallega para poner el primer gol del encuentro. Un remate fuera del área que sigue demostrando que el delantero está fino con el arco.

⏱️ 23’ Santa Fe 🔴 0-0 ⚪️ Caracas ⚽

⏱️ 17’ Santa Fe 🔴 0-0 ⚪️ Caracas ⚽

El equipo visitante está forzando las imprecisiones en salida del local con una presión alta que le cortó las alas al ataque santafereño. Parece que el impulso inicial del cardenal se diluyó demasiado rápido en el partido.

⏱️ 7’ Santa Fe 🔴 0-0 ⚪️ Caracas ⚽

Asumiendo y entendiendo su condición de local, Independiente Santa Fe lanza a sus laterales y ocupa muchos espacios en el área rival para intentar abrir el marcador rápidamente. Por ahora Caracas no le ve la cara a Mosquera Marmolejo.

⏱️ 0’ Santa Fe 🔴 0-0 ⚪️ Caracas ⚽

Fecha : jueves 23 de julio de 2026

Lugar : estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá

Hora : 7:30 p. m.

Canal: ESPN y Disney+ Premium

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