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Santa Fe y Fortaleza empatan 0-0, en vivo: siga el partido de la Liga BetPlay 2026-II

El partido de la novena fecha no contará con hinchas en el estadio debido a la sanción impuesta al conjunto cardinal.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
05 de septiembre de 2026 - 11:30 p. m.

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Jugador de Santa Fe durante el compromiso ante América de Cali en el Estadio El Campin de Bogotá
Jugador de Santa Fe durante el compromiso ante América de Cali en el Estadio El Campin de Bogotá
Foto: El Espectador - Jorge Londoño
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Independiente Santa Fe recibe este sábado a Fortaleza en El Campín, en un partido correspondiente a la novena fecha de la Liga BetPlay II-2026. El conjunto cardenal llega con el impulso de haber derrotado 3-2 a Millonarios en el clásico capitalino y acumula nueve partidos sin conocer la derrota entre todas las competencias. El encuentro, que fue reprogramado, está previsto para las 6:25 p. m. y se disputará sin público debido a la sanción que pesa sobre el estadio.

Fortaleza, por su parte, busca dar la sorpresa y sumar puntos importantes. Santa Fe parte con la necesidad de seguir escalando posiciones en el campeonato, mientras se prepara además para afrontar el martes su compromiso de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana contra Vasco da Gama.

Minuto a minuto Santa Fe vs. Fortaleza, Liga BetPlay 2026-II

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01’ Santa Fe 🔴⚪️🔴 0-0 🔴🔵 Fortaleza: Ya rueda el balón en El Campín de Bogotá.

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Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

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