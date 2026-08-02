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Santa Fe vs. Once Caldas, en vivo: siga el minuto a minuto del juego de Liga BetPlay

Santa Fe busca sus primeros puntos en la Liga BetPlay contra Once Caldas, que llegó como líder a la segunda fecha tras un contundente debut.

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Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
03 de agosto de 2026 - 12:16 a. m.

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Santa Fe busca sus primeros puntos en la Liga BetPlay contra Once Caldas, que llegó como líder a la segunda fecha tras un contundente debut.
Santa Fe busca sus primeros puntos en la Liga BetPlay contra Once Caldas, que llegó como líder a la segunda fecha tras un contundente debut.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
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Independiente Santa Fe vuelve a enfocarse en la Liga BetPlay tras celebrar su clasificación en la Copa Sudamericana, conseguida con un contundente 5-0 en el global sobre Caracas. El equipo bogotano busca dejar atrás el tropiezo de la primera jornada, cuando cayó 2-1 frente a Águilas en Medellín, y reencontrarse con la victoria frente a su afición en un compromiso que comenzará a las 8:00 p. m. en la capital del país.

El reto, sin embargo, será exigente. Once Caldas llega a Bogotá impulsado por un sólido inicio de campeonato, luego de golear 4-0 a Cúcuta Deportivo en la fecha inaugural, resultado que le permitió instalarse como líder antes de esta segunda jornada. Con ese impulso, el conjunto visitante intentará sostenerse en la parte alta de la tabla, mientras Santa Fe buscará recomponer su camino en el torneo local y sumar sus primeros puntos de la temporada.

Siga acá el minuto a minuto de Santa Fe vs Once Caldas en Liga BetPlay

Actualización claveHace 5 horas

Titulares de Santa Fe

Andrés Mosquera Marmolejo estará bajo los tres palos. La línea defensiva la conformarán Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Víctor Moreno y Jeison Angulo. En el mediocampo actuarán Kilian Toscano y Daniel Torres, con Omar Fernández por el sector izquierdo y Jáder Obrian por la derecha. En ataque, el técnico apostará por una doble punta integrada por Nahuel Bustos y Hugo Rodallega.

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Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

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