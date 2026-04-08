Santa Fe vs. Peñarol: hora y dónde ver en vivo al león en la Copa Libertadores

Jugadores de Independiente Santa Fe. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Independiente Santa Fe arranca este jueves su camino en la Copa Libertadores 2026, en un estreno cargado de expectativa para su hinchada. El cuadro cardenal tendrá su estreno como local en El Campín y va a encarar un reto mayúsculo, pues enfrentará a un gigante del continente como Peñarol.

Los dirigidos por Pablo Repetto ajustaron detalles en la previa de su estreno internacional y aspiran a hacerse fuertes en Bogotá para sumar los tres puntos. El técnico uruguayo habló antes del compromiso y destacó la dificultad del rival, pero también la confianza del plantel.

“Enfrentar a Peñarol es algo lindo, que motiva. Están muy bien, en un proceso importante con Diego Aguirre, que hizo muy buenas copas. Sabemos que de visita ha hecho muy buenos partidos, así que sabemos la dificultad y tenemos la confianza de que podemos lograr un resultado positivo”, comento en la previa.

Más allá de la ilusión que genera debutar en un torneo internacional, también es cierto que Santa Fe atraviesa un momento complicado. En la Liga BetPlay, por lo pronto, está fuera de los puestos que clasifican a los playoffs y ya no tiene margen de error. A lo anterior se suma la apertura de otro frente, el internacional.

El balance de Repetto ha sido irregular. Aunque su proceso comenzó con el pie derecho tras conquistar la Superliga BetPlay, los resultados no han sido positivos en el último mes. El técnico uruguayo registra cinco victorias, ocho empates y cuatro derrotas en 17 partidos dirigidos al frente del club.

Sin margen de error y el reto de enfrentar a Peñarol

“Se habla mucho de la Copa Libertadores y nosotros íbamos a jugar muchos partidos de campeonato y se ganó la Superliga e inconscientemente te desenfocás. Y creo que por momentos nos pasó. No quiero justificar nada, pero a la gente que la ilusión que tienen ellos es la misma que tenemos nosotros como cuerpo técnico. Los jugadores la tienen, los directivos”.

Peñarol, cinco veces campeón de la Copa Libertadores, llega a este partido en un mejor momento si se analiza su presente en la liga local. El Carbonero marcha segundo en la Primera División de Uruguay, apenas un punto por detrás de Racing de Montevideo, actual líder del torneo.

Aun así, Santa Fe cuenta con nombres importantes para intentar imponer condiciones ante el gigante uruguayo. Sin embargo, tendrá bajas sensibles como Mateo Puerta, Ewill Murillo y Yeicar Perlaza. La buena noticia es que Jader Obrian regresó a la convocatoria y Andrés Mosquera Marmolejo podría volver al arco.

Tras encarar este partido frente a Peñarol, el cuadro cardenal deberá cambiar rápidamente el chip para otro compromiso clave en la Liga BetPlay. El domingo (2:00 p.m.) enfrentará a Millonarios por la fecha 16, en un clásico capitalino decisivo para ambos en la pelea por meterse entre los ocho mejores.

Santa Fe vs. Peñarol: fecha, hora y dónde ver en vivo el debut del cuadro embajador en la fase de grupos de la Copa Libertadores:

Fecha: jueves 9 de abril del 2026.

Hora: 9:00 p.m. (hora de Colombia).

Estadio: El Campín

TV: Espn y Disney+.

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